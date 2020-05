Progettazione BIM, dal Demanio nuove gare per l’adeguamento sismico

Adeguamento sismico in Abruzzo: cosa prevede il bando

Miglioramento sismico: il bando delle Marche

11/05/2020 – L’Agenzia del Demanio ha pubblicato nuovi bandi per l’affidamento del servizio di progettazione in modalità Bim per lavori di adeguamento sismico in Abruzzo e Marche.Il bando abruzzese per la prevenzione del rischio sismico riguarda la Caserma dei Carabinieri di Campotosto, il Comando di Stazione Forestale di Montereale e la Caserma Angelini Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara.La gara prevede, oltre alla progettazione definitiva ed esecutiva da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa BIM, anche, conformi al DM 11 ottobre 2017 Inoltre, è richiesta la, finalizzato all’adeguamento e al miglioramento sismico degli edifici statali oggetto del bando.L’importo a base d'asta è di. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il termine per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 22 giugno 2020.Il bando prevede l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi adubicati nella regione Marche definiti di importanza essenziale ai fini della ricostruzione post sisma 2016.In gara i servizi di, diagnosi energetica,definitiva ed esecutiva da restituire in modalità BIM,in fase di progettazione e di esecuzione.L’importo a base d'asta è diIl criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per la presentazione delle offerte: ore 18:00 del 5 giugno 2020.