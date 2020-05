Verifiche sismiche in BIM nel Lazio, nuovo bando dal Demanio

Verifiche in BIM: cosa prevede il bando

Bando BIM: i requisiti richiesti

29/05/2020 – L’Agenzia del Demanio ha pubblicato un nuovo bando per la verifica sismica in Bim di alcuni immobili nel Lazio.Ilha come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il termine per la presentazione delle domande è stato fissato alle ore 12:00 del 30 giugno 2020.Il bando ha per oggetto l’affidamento di un servizio attinente all’architettura ed ingegneria finalizzato ad acquisire servizi di verifica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantisticoÈ prevista, inoltre, lada restituire in modalità BIM.In gare ci sono i beni, di proprietà dello Stato, situati a nella regione Lazio (esclusa Roma Capitale) ed in uso al Ministero dell’Interno ed all’Arma dei Carabinieri, distinti in 2 lotti. Entrambi i lotti sono definibili “di pregio”, in quanto costituiti anche daTra i soggetti ammessi a partecipare ci sono:singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;- prestatori di servizi di ingegneria e architettura;- raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti da società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista;- aggregazioni tra gli operatori economici.Ai fini dell’espletamento dell’incarico, è richiesta, per ciascun lotto, una struttura operativa minima compostadi:- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da eseguire in modalità BIM;- verifiche di vulnerabilità sismica e di sicurezza strutturale, nonché delle attività di analisi, indagini, prove strutturali e geotecniche;- indagini e prove geologiche nonché della relazione geologica;- certificazione energetica;- attività di rilievo architettonico, impiantistico, strutturale, fotografico e con restituzione in BIM secondo il capitolato informativo del processo BIM;- verifica preventiva dell’interesse archeologico e della relazione archeologica.