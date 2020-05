Interventi strutturali in zone sismiche, ecco come identificare quelli rilevanti

Interventi strutturali in zona sismica: ecco come individuarli

Zone sismiche: le varianti di carattere non sostanziali

Interventi in zona sismica: le Regioni potranno adeguarsi

19/05/2020 - Individuare gli interventi strutturali in zona sismica in base alla rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità.Questo lo scopo delle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture (MIT), pubblicate in Gazzetta Ufficiale, che individuano anche le varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso per chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni.Le linee Guida si sono rese necessarie dopo che il Decreto Sblocca Cantieri ( DL32/2019 ) ha modificato il DPR 380/2001 inserendo l'art. 94-bis che suddivide gli interventi strutturali in zone sismiche in base alla rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità e demandava ad un decreto del MIT (quello appena pubblicato) la definizione degli interventi relativi ad ogni categoria.Le Linee guida definisconoquelli che per caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati, possono comportare, in caso di fallimento, un elevato rischio per la pubblica incolumità e per l'assetto del territorio. Per questo richiedono la corretta applicazione dei principi che regolano la scienza e la tecnica delle costruzioni e i progetti di tali opere devonoLe tipologie di interventi sono:- Interventi didi costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag compresi fra 0,20 g e 0,25 g);che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;- Interventi relativi ad edifici dila cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile, nonche' relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.Gli interventi dicomprendono quelle categorie di interventi caratterizzati da una concezione strutturale più facilmente riconducibile alle fattispecie previste dalle norme tecniche e/o dalla letteratura di settore, che richiedono quindi sufficienti e comuni conoscenze tecniche. I controlli, in questo caso, possono essere eseguiti a campione.Le tipologie di interventi sono:- Interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle(zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3;sulle costruzioni esistenti;- Nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);- Nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018.Glisono quelli che per caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati, non costituiscono pericolo sotto il profilo della pubblica incolumità, fermo restando il rispetto delle disposizioni che regolano l'urbanistica e l'assetto del territorio.Sono ricompresi in questa tipologia tutti gli interventi e i manufatti non incidenti in modo significativo o permanente sull'assetto del territorio, in quantoo per i loro oggettivi caratteri di, oppure in ragione della temporaneità dell'installazione, oppure perché presentano parametri geometrici, strutturali, dimensionali, di peso o di utilizzo limitati.Sono considerati interventi privi di rilevanza quelli relativi aglitali da risultare significativi ai fini della sicurezza e/o dell’incolumità delle persone.Le linee guida esplicitano anche quali sonoche, preposto al controllo ed alla vigilanza sull'assetto e la sicurezza del territorio per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 94-bis dal DPR 380/2001.Il provvedimento definisce, senza produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso.Tale variante, quindi,- il periodo fondamentale T- il taglio alla base V- le sollecitazioni massime (M, N, T) sugli elementi strutturali.Le Linee Guida forniscono iche assegni le diverse tipologie di interventi ad una specifica macro-categoria, uniformandosi a principi validi sull'intero territorio nazionale, pur nel rispetto delle peculiarità e delle specificità che caratterizzano ogni area regionale.Il provvedimento sottolinea che ila strutture ultimate, debba avvenire tramite pec. Nell'ottica di una generale semplificazione delle procedure, come attestazione di avvenuto deposito è valida anche la semplice stampa della certificazione dell'avvenuto ricevimento della pec, evidentemente sotto la responsabilità del soggetto che ha effettuato il deposito, per quanto attiene alla regolarità e completezza della documentazione.Le regioni potrebbero, quindi, nel provvedimento di recepimento, prevedere la suddetta semplificazione, riservandosi, qualora ad un successivo esame della documentazione depositata si riscontrassero gravi carenze, di, ancorché iniziata.