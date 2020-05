Piano Casa, dibattito aperto sui limiti alle demolizioni e ricostruzioni

Piano Casa Puglia e legge Sblocca Cantieri

Demolizione e ricostruzione, chiesto chiarimento

12/05/2020 - In sede di demolizione e ricostruzione è necessario assicurare la coincidenza dell’area di sedime, dell’altezza massima e del volume dell’edificio ricostruito rispetto a quello demolito. Ad affermarlo è stata la Corte Costituzionale, che con la sentenza 70/2020 , haparte del Piano casa della Puglia.Enzo Colonna, consigliere regionale per 'Noi a Sinistra per la Puglia' e Professore aggregato di Istituzioni di Diritto Privato all'Università degli Studi di Foggia, dopo aver sottolineato che questa incertezza potrebbe bloccare i cantieri, ha chiesto nuovamente l’intervento del legislatore nazionale.Il blocco dei cantieri potrebbe derivare, ironia della sorte, dal conflitto del Piano Casa pugliese ( LR 59/2018 ) con la legge “Sblocca Cantieri” ( DL 32/2019 convertito nella), cioè con la norma che dovrebbe incentivare gli interventi edilizi garantendo la rapida realizzazione dei lavori.Lo Sblocca Cantieri ha reintrodotto il requisito della “ coincidenza dell’area di sedime ” che invece il Piano Casa della Puglia, e anche altri piani casa regionali, non ha tenuto in considerazione sulla base dell’in materia, che ha via via allentato i vincoli per la ricostruzione.“La sentenza – ha ribadito Colonna - ha aperto in questi giorni un ampio dibattito tra tecnici, giuristi, rappresentanti del mondo delle imprese e amministratori pubblici per chiarire le conseguenze della pronuncia sui procedimenti in corso e individuare gli interventi necessari al fine di evitare che risulti non più utilizzabile uno strumento che, in questi anni, ha consentito un significativo sostegno ad un fondamentale comparto della nostra economia”.Secondo Colonna, unametterebbe in dubbio la stessa esistenza del Piano Casa. A suo avviso, però, la posizione della Corte Costituzionale non è quella restrittiva e consentirebbe di continuare ad applicare le norme che non sono state abrogate.Colonna ha ricordato che lo Sblocca Cantieri assicura la coincidenza dell’area di sedime, dell’altezza massima e del volume dell’edificio ricostruito rispetto a quello demolito. “Ebbene – sostiene Colonna - una interpretazione sistematica di questa disposizione, in grado di conciliarsi con l'articolo in cui è collocata e con le altre disposizioni in materia tuttora vigenti e non censurate in sede costituzionale, può portare a ritenere che la stessa si applichitra edifici, lasciando per il resto immutata la disciplina del cosiddetto “Piano Casa”.A parere di Colonna, “lo Sblocca Cantieri andrebbe letto nel senso di ritenere che la coincidenza dell’area di sedime, del volume e dell’altezza massima dell’edificio ricostruito rispetto a quello demolito, sia richiesta unicamente nell'ipotesi in cui si vogliano mantenere le, ancorché inferiori alle distanze fissate dagli strumenti urbanistici vigenti e dal DM 1444/68 . Diversamente, tale coincidenza (volume, sedime, altezza) non è richiesta ove l'edificio ricostruito rispetti le distanze prescritte dagli strumenti urbanistici e dal decreto ministeriale del 1968. Tale interpretazione consentirebbe di continuare a dare un senso alle norme vigenti, in tutta Italia, riguardanti il “Piano Casa”.Colonna ha concluso chiedendo una “tempestiva risposta dal Parlamento con l’approvazione di una norma in grado di rivedere l’improvvido intervento legislativo dell'aprile 2019 o, almeno, di circoscrivere più chiaramente la sua portata”.