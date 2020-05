Rilancio edilizia, il Piemonte punta su pratiche semplificate

Rilancio edilizia: pratiche semplificate e tempi rapidi

Rigenerazione e recupero: snellimento degli interventi

Rilancio edilizia Piemonte: copertura degli oneri di urbanizzazione

RipartiPiemonte: modifiche alle distanze e alle fasce di rispetto

13/05/2020 – Per la ripartenza, il Piemonte punta anche sulla ripresa edilizia attraverso misure di semplificazione. Una parte importante del disegno di legge RipartiPiemonte, infatti, è, settore trainante per molti altri comparti dell’economia ma pesantemente colpito dalle chiusure imposte dall’epidemia da Coronavirus.Le misure “urgenti e temporanee” per l’edilizia saranno valide dalla data di entrata in vigore della legge, ora all’esame del Consiglio regionale, e, e potranno essere applicate anche ai procedimenti già avviati ma non ancora conclusi.Per quanto riguarda il governo del territorio, 23 articoli del disegno di legge sono stati appositamente studiati perche regolano la materia, nelle more della prevista revisione organica di tutta la normativa urbanistica ed edilizia regionale.Ad esempio, per leè prevista una semplificazione degli elaborati tecnici necessari per la prima conferenza di copianificazione e una riduzione di 30 giorni per i termini della seconda conferenza di copianificazione.Inoltre, vengono aumentate ledelle superfici territoriali o degli indici di edificabilità autorizzabili dai comuniÈ previsto un aumento delle casistiche per le; il provvedimento, quindi, consente di assoggettare porzioni di territorio a permesso di costruire convenzionato in sostituzione di strumenti urbanistici esecutivi.Infine, si apre alle ‘sarà possibile realizzare nuovi interventi sul costruito introducendo tolleranze per le piccole difformità su immobili che risultano non conformi al progetto legittimatoIl provvedimento agevoladel patrimonio edilizio esistente nei centri storici, ancheConsente interventi di demolizione e ricostruzione anche con sagoma diversa dall’esistente.È, inoltre, prevista una, fino a 60 giorni, per i procedimenti diPer il, viene ridotto il termine temporale (da 5 a 3 anni) decorso il quale è possibile recuperare il piano legittimamente realizzato.Infine, viene consentito di utilizzaresenza la necessità di approvare varianti che ne adeguino a priori la destinazione d’uso.Tra gli interventi, spicca lo stanziamento a bilancio didovuta ai Comuni da cittadini e imprese per interventi edilizi.A favore dei gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è stata introdotta la possibilità di, per adeguarsi alle misure di distanziamento sociale imposte dall’epidemia, previa una semplice comunicazione al Comune che attesti il rispetto delle norme in materia di ambiente, paesaggio e sicurezza, nonché l’impegno alla rimozione delle opere a fine emergenza.Per la, è consentita la misurazione con il segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione in modo da agevolare gli interventi edilizi all’interno dei tessuti urbani consolidati.Il provvedimento consente il cambio di destinazione d’uso degli edifici esistenti anche inVengono; la procedura viene allineata a quella dei corsi d’acqua e consente di ridurre le fasce di rispetto, ora di 200 metri, in funzione dell’effettivo pericolo di esondazione.