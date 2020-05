Sconto in fattura, ai contribuenti piace. Ma alle imprese?

Stando all’ultima bozza, per usufruire del superbonus ci sono due possibilità:

13/05/2020 - Il rafforzamento dell’ecobonus e del sismabonus al 110%ha innescato una discussione molto partecipata nellaLa misura ha suscitato opinioni divergenti ma, essendo contenuta in una bozza di decreto-legge in fase di definizione, è ancora soggetta a modifiche.- il contribuente usa direttamente il credito di imposta;- il contribuente trasferisce il credito di imposta all’impresa.È proprio la definizione di questa seconda opzione che ha animato la discussione. Infatti, qualche giorno fa il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Riccardo Fraccaro, in una intervista al Sole24Ore, parlava dell’utilizzo, con un diverso meccanismo, delloe dellaNel 2019 loè stato fortemente criticato dalle imprese e dalle varie associazioni di categoria, reputato discriminatorio e penalizzante, perché agevolava le grandi realtà imprenditoriali a discapito delle piccole e medie imprese che non avevano la capienza sufficiente per praticarlo.

Lo sconto in fattura è una misura vigente, seppur con limitate possibilità di utilizzo. Si può optare per lo sconto in fattura relativo all’ecobonus solo per “interventi di ristrutturazione importante di primo livello, eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali, di importo pari o superiore a 200.000 euro". Per il sismabonus, invece, lo sconto in fattura è stato abrogato.







Ma se venisse reintrodotto, con migliorie rispetto alla, come sarebbe accolto dalle imprese?Ilrispetto all’aliquota anticipata potrebbe essere uno sprono per le imprese?La possibilità diad una platea di soggetti più ampia, banche comprese, spingerebbe le imprese ad accettare il credito d'imposta?Se l’successiva fosserenderebbe le imprese meno restie a questa possibilità?Forse interrogativi di questo genere hanno spinto un membro dellaa lanciare una vera e propriaEdilportale fa sua questa proposta invitando le imprese interessate a manifestare la propria disponibilità nellaLe imprese e gli artigiani possono iscriversi ad Edilportale non solo per esseresu tutto ciò che riguarda il mondo dell’edilizia ma anche per, pubblicare i propri lavori ed avere così un bigliettino da visita virtuale per i propri clienti.Cosa ne pensi? La tua opinione e il tuo parere sono importanti, condividili