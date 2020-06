Rinnovabili, Legambiente chiede al Governo procedure semplificate

Rinnovabili: le proposte di Legambiente al Governo

Rinnovabili: i dati in Italia

22/06/2020 – Semplificare le procedure di autorizzazione per gli impianti da fonti rinnovabili di piccola taglia, introdurre nuove linee guida per accelerare i progetti di grandi dimensioni in tutte le Regioni e recepire la direttiva europea sulle comunità energetiche.Queste alcune delle proposte-priorità sulle energie rinnovabili che Legambiente, nel corso degli Stati generali dell’economia, ha chiesto al Governo di inserire nel recovery plan per uscire dalla crisi economica e sociale del Covid-19. Puntare sulle rinnovabili è fondamentale, come dimostra il Rapporto Comunità Rinnovabili presentato da Legambiente lo scorso 18 giugno.Secondo Legambiente i prossimi dieci anni saranno cruciali per raggiungere almeno, mentre in parallelo si dovranno ridurre i consumi attraverso l’efficienza, per arrivare a costruire un sistema che possa progressivamente fare a meno delle fonti fossili.Per prima cosa l’associazione chiededi piccola taglia e l’introduzione di nuove linee guida per accelerare i progetti di grandi dimensioni in tutte le Regioni.Inoltre, sottolinea la necessità die sbloccare i progetti fino a 200 kW con l’introduzione di un fondo per l’accesso al credito a tassi agevolati.In più, bisognaattraverso regole per l’integrazione del fotovoltaico in agricoltura e incentivi per gli agricoltori nell’ambito della Politica Agricola Comune (PAC).Infine, Legambiente chiede anche:la revisione della tassazione energetica sulla base delle emissioni, l’accelerazione sugli investimenti nei sistemi di accumulo sia sulla rete di trasmissione che di distribuzione, un vero piano per l’efficienza energetica con obiettivi die nell’industria e l’elettrificazione delle città per trasporti e riscaldamento/raffrescamento degli edifici.Secondo il rapporto Comunità Rinnovabili, in Italia, con una media di installazioni all’anno dal 2015 ad oggi di appena 459 MW di solare e 390 di eolico, e a ritmi inadeguati rispetto a quanto la Penisola potrebbe e dovrebbe fare per rispettare gli impegni nella lotta ai cambiamenti climatici.Tuttavia, nel Rapporto emergono anche numeri positivi; nel 2019 la produzione da rinnovabili è stata pari a 114 di TWh a fronte di una domanda elettrica nazionale di 326 TWh. Ile in quelli complessivi dal 7 al 19%. La crescita maggiore è avvenuta nel solare fotovoltaico e nell’eolico, che nel 2019 hanno soddisfatto rispettivamente il 7,6% e il 6,2% dei consumi elettrici nazionali (secondo i dati di Terna).Ad oggi sono, 7.223 quelli del solare termico, 1.489 quelli del mini idroelettrico (in particolare al centro nord) e 1.049 quelli dell’eolico (soprattutto al centro sud), 3.616 quelli delle bioenergie e 594 quelli della geotermia.Impressionante il numero delle installazioni: in Italia sono 778 mila gli impianti fotovoltaici, oltre 3.539 idroelettrici, 4.805 eolici, 2.808 a bioenergie, 15.365 geotermici tra alta e bassa entalpiaa cui aggiungere 4,4 milioni di metri quadri di impianti di solari termici e oltre 66mila impianti a bioenergie termici.A livello regionale, lain Italia, con 8,3 GW di potenza installata, grazie soprattutto all’eredità dell’idroelettrico del secolo scorso. La Puglia vanta il numero maggiore di installazioni delle “nuove” rinnovabili, ossia solare e eolico (rispettivamente pari a 2,5 e 2,6 GW).