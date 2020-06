Fondo Salva Opere, in arrivo 130 milioni di euro per 522 PMI in crisi

Fondo salva opere: le risorse in arrivo

24/06/2020 – In arrivo 130 milioni di euro per garantire liquidità a 522 imprese in crisi che potranno completare le opere pubbliche ferme e tutelare i lavoratori.È stato, infatti, pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture (Mit) il Decreto 19 giugno 2020 che ammette al Fondo salva opere risorse per 129.763.374,81 euro e approva il primo piano di riparto - annualità 2019 e 2020.Il decreto riconosce in, l'importo complessivo ammesso al Fondo salva opere, pari al 70% del credito certificato dai soggetti cheIl decreto approva anche, effettuato in maniera proporzionale all’importo ammesso al Fondo spettante a ciascun beneficiario sulla base delle risorse stanziate per gli anni 2019 e 2020 ad oggi disponibili.Di queste spese,, dei quali 12 milioni di euro dell’annualità 2019 in conto residui e 33,5 milioni di annualità 2020 in conto competenza.il residuo degli importi ammessi al Fondo per ciascun beneficiario sarà riconosciuto a valere sulle risorse di cui ai successivi piani di riparto, in base all'ordine cronologico di ricezione delle certificazioni relative alle istanze prodotte.“Si tratta di un primo passo importante - commenta il presidente dell’Ance, Gabriele Buia - raggiunto grazie all’impegno di Ance e del nostro sistema associativo territoriale, in particolare di Marche, Umbria, Sardegna e Sicilia, ed allo sforzo del Ministero delle Infrastrutture, dell’Anas e di altri soggetti coinvolti: ora però bisogna.”misure, risorse e strumenti per risollevare le sorti del settore e rilanciare la crescita del Paese” ha concluso Buia.Ricordiamo che il Fondo è stato istituito dalper evitare che la crisi dell’appaltatore porti al default delle imprese subappaltatrici e al blocco del cantiere. La norma stabilisce che, in caso di crisi dell’impresa aggiudicataria di un appalto,a favore delle Pmi subappaltatrici.Il Fondo è alimentato con un contributo dello 0,5% del valore del ribasso offerto dall’aggiudicatario delle gare di, a base d’appalto, in caso di lavori, e a 100mila euro in caso di servizi e forniture.Per richiedere l'accesso alle risorse del Fondo bisogna inviare tramite Pec un’istanza all'amministrazione aggiudicatrice, compilata secondo l'Allegato A al decreto. L'istanza deve essere corredata dellanei confronti dell'appaltatore, del contraente generale o dell'affidatario del contraente generale, insoluto alla data di presentazione dell'istanza.È necessario, anche avvalendosi di atti e documenti nella disponibilità propria o del contraente generale. La certificazione deve essere redatta secondo l'Allegato B del decreto ed essere trasmessa al MIT.Qualora il 70% dell'importo certificato sia superiore alle somme disponibili per il singolo piano, lacertificati e l'eventuale residuo è riconosciuto a valere sulle risorse dei successivi piani di ripartizione, in base all'ordine cronologico di ricezione delle istanze.