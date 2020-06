2N continua a rivoluzionare il settore dei citofoni all’insegna del design e dell’innovazione

11/06/2020 - Presente sul mercato da oltre 25 anni, sbarcata in Italia nel 2014 ed entrata a far parte di Axis Group nel 2016, 2N si è rapidamente affermata come produttore leader in Europa per lo sviluppo e la produzione di citofoni IP (Internet Protocol) e di sistemi di accesso, audio e comunicazioni IP per ascensori.Nel 2008 con il lancio del primo citofono IP del mondo, Helio IP Vario , l’azienda ha rivoluzionato il settore dei citofoni offrendo ai clienti per la prima volta non solo sicurezza ma anche comfort e convenienza, sia per i residenti che per i gestori di immobili. A 12 anni da questo traguardo, 2N continua a rafforzare il proprio impegno per l’innovazione in risposta alla crescente domanda di soluzioni di telecomunicazione intelligenti che coniughino un design ricercato e tecnologie all’avanguardia.Le soluzioni di 2N sono pensate sia per il settore privato sia per il pubblico per soddisfare le esigenze dei clienti nei settori residenziale e aziendale, e includono citofoni, unità di risposta, audio IP, sistemi di telecomunicazione, controllo degli accessi IP, servizi cloud e sistemi per ascensori. Nel 2018 2N ha sviluppato il primo interfono LTE al mondo,, dotato di funzionalità di sicurezza avanzate e di una telecamera HD.Uno dei temi principali in questo momento è lae consentono ai clienti di aprire le porte attraverso la 2N® Mobile Key installata sul loro dispositivo mobile. Inoltre, la piattaforma 2N basata su cloud offre anche l'amministrazione e la configurazione di tutti i dispositivi 2N in remoto, in modo sicuro e in tempo reale.Le soluzioni sono semplici da utilizzare anche per i non professionisti, ma dotate di funzionalità smart avanzate di notifica e controllo e di un design curato nei dettagli, per adattarsi a ogni tipo di abitazione. Fondamentale anche l’ampia interoperabilità e compatibilità con oltre 200 soluzioni di access control, home automation, IP phone, sistemi di sicurezza e molto altro.“Secondo uno studio dell’IHS, dal 2016 ci siamo affermati come azienda numero uno nel mercato globale dei citofoni IP. Oggi abbiamo team in otto sedi distribuite su quattro continenti e possiamo contare su una vasta rete di distribuzione in tutto il resto del mondo”, ha commentato. “Consapevoli dei trend e dei cambiamenti che il mercato si trova ad affrontare, in particolar modo in questo momento critico, investiamo costantemente nell’innovazione: il 13% dei nostri ricavi viene, infatti, reinvestito in ricerca e sviluppo. In questo modo, continuiamo ad ampliare la nostra offerta per offrire ai nostri clienti una gamma completa di soluzioni nel campo della sicurezza, dei sistemi di controllo degli accessi per gli edifici e della comunicazione all'interno degli immobili”.Per 2N la formazione è un punto centrale della propria offerta, soprattutto in quei Paesi, come l’Italia, dove ancora tanto si deve fare dal punto di vista della formazione in questo settore, sia di figure specifiche come di utenti finali, specialmente nel campo della cybersecurity. Ecco perché l’azienda ha in programma un 2N On Air , che sarà articolato in due parti della durata di un’ora ciascuna e andrà in onda in streaming sul sito 2N,La prima trasmissione sarà dedicata ai "Trend nel settore residenziale" e la seconda ai "Trend negli edifici commerciali", permettendo a progettisti, architetti e designer di approfondire le tendenze più recenti del mercato, scoprire l’offerta di 2N e conoscere in anteprima le future soluzioni di punta targate 2N. Inoltre, gli interventi saranno completamente interattivi, consentendo agli utenti di porre domande in diretta e discutere con gli esperti di 2N per scoprire come affrontare le mutevoli esigenze del mercato moderno e prepararsi al futuro."Considerando quanto siano importanti per noi i nostri partner commerciali, il fatto che abbiamo dovuto limitare gli incontri vis-à-vis e che tutte le recenti fiere sono state cancellate, abbiamo sentito l'esigenza di proporre un nuovo concetto di fiera per interagire con il nostro pubblico di riferimento. Crediamo che il concept 2N on Air live si rivelerà lo showroom di prossima generazione", ha aggiunto Michal Kratochvíl. "Per la trasmissione abbiamo preparato una panoramica dei nostri prodotti e servizi per aiutare i clienti a gestire le nuove sfide dettate dalla crisi: evitare la necessità di toccare i citofoni, permettere il lavaggio/disinfezione e facilitare l'allontanamento sociale."