Derbigum lancia il progetto ’No Roof To Waste’

26/06/2020 - La crisi determinata dall’emergenza Covid-19 ha imposto un alto prezzo da pagare alla società e all’economia. Nondimeno, offre anche un’opportunità: ripartire su basi migliori, più efficienti, più eque, più sostenibili. Le risorse finanziarie messe a disposizione della ripresa devono favorire una giusta transizione verso sistemi ad alta efficienza e basse emissioni, sviluppando tecnologie emergenti.Indietro, per DERBIGUM punto di riferimento per l’impermeabilizzazione di coperture, non si torna. L’azienda passa dalle parole ai fatti e lancia “No Roof To Waste” al centro della strategia dell’intero Gruppo e fondato su due pilastri: ile le, che altrimenti andrebbero sprecati.“Stiamo uscendo da una crisi sanitaria le cui conseguenze economiche e sociali sono ancora sconosciute, ma che ci portano a farci domande su come rilanciare l’economia. Dobbiamo capire se la ripresa avverrà a discapito dell’ambiente o se verranno attuati meccanismi tali da evitare che il nostro pianeta venga danneggiato ulteriormente. – afferma– Molte aziende, tra cui DERBIGUM, per affrontare questa sfida devono saper rispondere alle esigenze del programma del Green Deal, lanciato dalla commissione europea qualche settimana prima delle attività a causa dal COVID-19.”Con questo nuovo progettomostra concretamente di voler rispondere agli accordi sul Green Deal, che hanno come obiettivo di trasformare l’Europa in un’economia sostenibile e neutrale dal punto di vista climatico. Primo step del programma è incoraggiare gli applicatori a unirsi al proprio approccio ecologico e a raccogliere gli sfridi di lavorazione in cantiere.Attualmente, l'85% degli scarti delle membrane finisce in discarica, con "No Roof To Waste",vuole fare la differenza. Gli applicatori aderenti ricevono un mini big bag gratuito, con cui recuperare gli sfridi bituminosi per re-immeterli nel processo produttivo, riciclandoli in una nuova materia prima: ilinteramente realizzata con bitume che può essere riutilizzata per produrre membrane impermeabili nell’ottica di una piena economia circolare. Anchesi impegna attivamente in questo senso, la raccolta degli sfridi è infatti attiva in numerose filiali europee e anche l’Italia è sempre più orientata verso il recupero degli scarti di produzione e delle vecchie membrane bituminose delle coperture, per reinserirle nella propria filiera produttiva.In secondo luogo, "No Roof To Waste" consente di ottenere di più dai tetti piani, ottimizzandone l’uso. In questo caso, quindi,si rivolge a progettisti e architetti per persuaderli a trasformare coperture piane in coperture utili. Il tetto è sicuramente un elemento sensibile dell’edificio e compie un grande lavoro di protezione, ma non solo.Questa tipologia di copertura rappresenta una grande occasione per aggiungere uno spazio da poter utilizzare a servizio degli abitanti della struttura. Le possibilità sono tantissime: dalle terrazze e le aree relax, fino ai tetti verdi e all’installazione di pannelli solari, valori aggiunti per gli edifici, ma anche per ridurre l’effetto isola di calore, lo smog e le polveri sottili e per rendere i nostri contesti urbani più belli, vivibili e sostenibili.Il programmanon si limita alla raccolta di scarti bituminosi e di vecchie membrane impermeabili bituminose, ma consente anche di educare tutti gli attori della filiera: dall'applicatore al cliente, fino al progettista. È proprio grazie a queste scelte strategiche seoggi occupa una posizione di primo piano in termini di sostenibilità, determinata a portare la produzione dia 5.000 tonnellate nel 2021. Questo obiettivo equivale a un risparmio annuo di