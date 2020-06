Geobrugg, la protezione che crea valore

Nell’industria:

25/06/2020 - Riflettori puntati sul dispositivo di sicurezza DELTAXsafe impiegato per il rivestimento di una facciata e per la protezione interna di un parcheggio multipiano direzionale. La soluzione, in rete metallica, è ideata da Geobrugg Italia Srl azienda leader mondiale nella progettazione e produzione di sistemi di sicurezza in fili di acciaio ad alta resistenza e, primaria società operativa nel settore della messa in sicurezza di persone contro la caduta dall’alto. Lo stabile, posto in una zona molto trafficata, ha visto l’intervento dei progettisti e degli installatori della ditta. I lavori sono stati eseguiti in un parcheggio multipiano costuituito da elementi prefabbricati in cemento armato e carpenteria metallica. Le parti verticali delle facciate, le strutture interne (come le scale di sicurezza e di accesso) e la suddivisione degli spazi tra i parcheggi sono stati messi in sicurezza contro la caduta dall’alto da una struttura che per legge deve avere delle aperture perimetrali su spazio a cielo libero. Queste aperture devono detenere una percentuale di aerazione permanente non inferiore al 60% della superficie delle pareti stesse, e comunque superiore al 15% della superficie in pianta. Partendo da questi vincoli i progettisti hanno optato per la soluzione prodotta dacapace di assecondare tutte le necessità iniziali e al contempo essere una soluzione leggera, resistente, poco visibile e architettonicamente piacevole che garantisce il passaggio dell’aria imposto dalle norme. Il sistema è stato fissato alla struttura tramite fune perimetrale e golfare. Sono stati installati circa 2.800 mdi soluzione.è un Dispositivo di Protezione Collettivo anticaduta (DPC) per persone o materiali su superfici aperte, orizzontali o verticali. La soluzione, in rete metallica, è ideata daItalia Srl azienda leader mondiale nella progettazione e produzione di sistemi di sicurezza in fili di acciaio ad alta resistenza e, primaria società operativa nel settore della messa in sicurezza di persone contro la caduta dall’alto.Il sistemaè costituito da pannelli su misura di rete metalica, in filo di acciaio armonico ad alta resistenza (1.770 N/mm), congiunti tra di loro con l’impiego di spirali Helix o di clip T3. I lati più lunghi sono sostenuti da profili in acciaio dentati, saldamente fissati al sostegno strutturale sul quale sono fissati.In alternativa possono essere bordati con fune in anima metallica di almeno ø 8 mm che scorre nelle clip T3 poste in numero di almeno 1 ogni 2 maglie perimetriche dei pannelli in rete. Il sistema è completato da elementi di aggancio, che differiscono in funzione se trattasi di calcestruzzo, acciaio, legno o lamiera da copertura, posti ad intervalli determinati con valore di sollecitazione conosciuta. Il sistema è disponibile in versione INOX o con protezione contro la corrosione in lega di zinco/alluminio. La soluzione è innovativa e certificata da un Istituto abilitato nel rispetto dalla norma DIN 15057 ed è pedonabile secondo il DGR 2774/09 della Regione Veneto.Le reti e le clip T3 e la spirale Helix sono di origine svizzera, mentre il taglio e l’allestimento delle pannellature avviene presso stabilimenti abilitati direttamente in Italia, da dove provengono anche i profili dentellati. I tempi di consegna sono brevi, e la rete può essere fornita su misura secondo le necessità del cliente. Il dispositivo ha un’altissima resistenza meccanica al taglio tale da necessitare di idonee apparecchiature per la predisposizione dei pannelli.La soluzione è composta dalla rete e dal profilo dentellato. Il manuale di installazione illustra tutte le altre varianti da poter impiegare nel caso di montaggio in condizioni particolari.trova applicazione in una molteplicità di ambiti:Anche direttamente su lamiere grecate.A protezione di translucidi, lucernari, cupolini, finestre in copertura.Nel caso di superfici orizzontali anche pedonabili, per camminamento da parte di opertori che devono eseguire manutenzioni.Quale antiesplosioni.Per piazzuole eliportuali.Sui piloni e nelle stazioni di partenza ed arrivo di impianti funiviari.Come chiusure di varchi nel caso di ponti.Come parapetto anticaduta.Quale protezione anticaduta all’interno di vasche.A protezione dal distacco di parti di ponti, solai o altre strutture di edifici.