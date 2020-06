Mb Crusher: come lavorare in cantiere con facilità

23/06/2020 -è la domanda che tanti operatori si pongono prima di iniziare un lavoro, o anche prima di acquistare un nuovo macchinario. Quali sono i macchinari più adatti? Come posso ridurre i costi?Come posso fare il lavoro più facilmente? C’è un modo per sfruttare anche il materiale di scarto? Come posso organizzare il mio cantiere in sicurezza?Sono solo alcune delle problematiche alle quali le aziende cercano una risposta. Soprattutto in questo periodo in cui le, si deve lavorare su. L’organizzazione del cantiere può diventare più complessa e quindi costosa. Chi lavora in cantiere ha bisogno di s, più di quanto si possa pensare.Sfortunatamente non c’è alcuna bacchetta magica della fata turchina, anche perché a mezzanotte l’incantesimo scomparirebbe. C’è invece un modoAlmeno è questa la notizia che gira nei cantieri di tutto il mondo, in particolare in quelli dove installate alle macchine operatrici ci sono leE da qui che è nata l’idea diper facilitare il lavoro anche agli altri. Perché è proprio questo il momento di scoprire e capire quali sono le opportunità e le soluzioni che il mercato delle attrezzature può dare e quali possono essere gliper raggiungere l’obiettivo e come le nuove tecnologie posso dare una mano a rendere più facili le cose.Unaaiuta anche a. Fatta con continuità dà molti vantaggi: utilizzo più efficiente dello spazio, libertà di manovra dei mezzi, meno incidenti in loco. Ma soprattutto, quanto importante è una buona organizzazione del cantiere e laper evitare pericoli e perdite di tempo?Così è successo in. Qui una benna frantumatrice BF120.4 e una benna vagliante MB-S18 , installate su escavatori Kobelco, hanno frantumato e vagliato direttamente in loco il materiale di risulta dalla demolizione del vecchio edificio Jean Monnet, che cede il posto al nuovissimo Jean Monnet 2, una torre di 22 piani.ha trattato ben 9000 tonnellate di materiale di demolizione, garantendo una produttività giornaliera di 500 tonnellate.La benna vagliante MB-S18 ha selezionato e pulito il materiale per accelerare il processo di frantumazione. Praticamente èI vantaggi?per lo smaltimento dei materiali di risulta,e pulito senza accumuli di materiale,nella produzione di materiale frantumato.Bastano 2 escavatori e 2 operatori e il gioco è fatto. Dalle ceneri della fenice, nasce il nuovo palazzo. Un cantiere più pulito è più sicuro. Con le attrezzature MB Crusher è anche più economico.significa risparmiare soldi e anchee. Questo vale sia nei cantieri in centri urbani e residenziali che in quelli in alta quota, dove il trasporto dei materiali e dei macchinari è complicato e soprattutto costoso.Una soluzione? Installare le attrezzature MB Crusher direttamente alla propria macchina operatrice. Come ha fattoe ha organizzato un cantiere in tempo record, tra l’altroL’opera prevede il, dove non è possibile costruire muri di contenimento di cemento armato a causa del dislivello di 15 mt orizzontali e 30 mt verticali. Come si è deciso di procedere? Con la rimozione della precedente barriera e la costruzione di una nuova in legno e pietre. E qui sorge il problema logistico.che serve a completare l’opera, quando ci vuole almeno un’ora di camion dalla frazione di Valli di Natisone, in cui è situato il cantiere, a Cividale del Friuli? Il costo è elevatissimo. E poi c’è un’altra difficoltà. Il camion arriverebbe solo a 150 metri dal cantiere quindi è necessario pensare anche ad un modo per trasportare il pietrisco alla destinazione finale.Mission impossible? No! Perchè è bastato installare all’escavatore già presente in cantiere una benna vaglianteper selezionare e pulire il materiale di risulta dalla rimozione della barriera precedente e una benna frantumatrice MB-C50 per frantumare le pietre. E ancora con la vagliante per ottenere dei ciottoli regolari e puliti per fare un drenaggio a regola d’arte.Facile!Facile è stato anche per, cone approvvigionamento. Prima di usare la benna frantoio MB buttavano via la maggiore parte di pietre provenienti dagli scavi, poiché portarle in un centro di smaltimento sarebbe stato troppo costoso e avrebbe portato via tempo. Visto che avevano già un escavatore in quota, hanno pensato di installare una benna frantumatrice BF120.4 e frantumare il materiale direttamente in loco e riutilizzarlo come base per lavori stradali.