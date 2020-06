Messa in sicurezza antisismica, al Centro Sud 6 gare in BIM per 4,5 milioni di euro

Basilicata, verifica sismica e diagnosi energetica in BIM

Puglia e Basilicata verifica sismica e diagnosi energetica in BIM

Abruzzo, progettazione Caserme dei Carabinieri

Sicilia, verifica progetto di fattibilità tecnica ed economica

dei modelli digitali in modalità BIM

Lazio, verifica sismica e diagnosi energetica

Campania, adeguamento sismico Caserma

11/06/2020 – La riqualificazione in chiave antisismica degli immobili dello Stato offre opportunità ai progettisti, che entro il mese di giugno potranno presentare la offerte per la partecipazione a 6 gare bandite dalle Regioni del Centro – Sud.Ilscadono i termini per la presentazione delle offerte relative alla verifica della vulnerabilità sismica e la diagnosi energetica di 4 immobili statali situati in Basilicata.Ildi ingegneria e architettura consiste nel supporto al RUP per la verifica del processo e dei modelli realizzati in modalità BIM nell’ambito del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, strutturale, impiantistico da restituire in modalità BIM e progettazione di fattibilità tecnico economica da restituire in modalità BIM.L’incarico, con importo a base d’asta superiore a 85mile euro, sarà aggiudicato con l’offerta economicamente più vantaggiosa.C’è tempo fino alper presentare le offerte per la partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM, e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità BIM per 22 beni, appartenenti al patrimonio dello Stato, situati nelle province di Bari, Taranto, Foggia, Potenza e Matera.La, di importo complessivo pari a 1,8 milioni di euro, sarà aggiudicata col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.Entro ili professionisti possono partecipare alle gare per l’aggiudicazione dei servizi di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva di tre Caserme dei Carabinieri. Nella progettazione, da restituire in modalità BIM, dovrà essere previsto l’utilizzo di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale.Anche in questo caso, la, di importo pari a 1,3 milioni di euro, sarà affidata col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.Ilscadono anche i termini per la partecipazione allaper l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria finalizzati alla verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica nell’ambito delle indagini di vulnerabilità sismica e l'elaborazionerelativi a 22 immobili dello Stato in Sicilia.L’importo a base d’asta dell’appalto, che sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ammonta a 200mila euro.Entro il, i progettisti potranno partecipare alla, strutturata come procedura aperta, per l’affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico, da restituire in modalità BIM, e progettazione di fattibilità tecnico-economica, da restituire in modalità BIM, di alcuni immobili pubblici.L’importo a base d’asta della gara è 1,043 milioni di euro. L’affidamento avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.Scade infine il 3 luglio il termine per partecipare alla gara per l’affidamento della la progettazione definitiva ed esecutiva, in modalità BIM, degli interventi di adeguamento sismico della Caserma Zanzur, a Napoli.L’importo a base d’asta della gara, da affidare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ammonta a 182mila euro.