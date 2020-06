Riqualificazione sismica BIM, in gara 9 immobili della Marina Militare

Riqualificazione sismica: cosa prevede il bando

Verifiche sismiche in Bim: gli immobili in Lazio e Toscana

18/06/2020 – L’Agenzia del Demanio ha pubblicato un nuovo bando per la verifica della vulnerabilità sismica, da restituire in modalità BIM, per 9 immobili della Marina Militare.La gara coinvolge beni di proprietà dello Stato in uso al Ministero della Difesa; gli immobili, divisi in due lotti, sono distribuiti tra Lazio e Toscana.La gara,con valore a base d’asta disi svolgerà attraverso un sistema telematico e l’affidamento avverrà mediante procedura aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.Il servizio richiesto prevede l’esecuzione di:e proposte di intervento possibili per il miglioramento/adeguamento sismico;delle caratteristiche geometriche, architettoniche, tecnologiche, impiantistiche e strutturali, da restituirsi in modalità BIM, finalizzato all’acquisizione della piena conoscenza dello stato di fatto del Bene;- redazione del(PFTE) per il miglioramento/adeguamento sismico, da restituirsi in modalità BIM.La scadenza per la presentazione delle offerte è ilmentre lagara si terrà alle ore 10:00 del 28 luglio.Sono ammessi a partecipare:singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;- prestatori di servizi di ingegneria e architettura;- raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti da società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista;- aggregazioni tra gli operatori economici.I professionisti, a seconda del ruolo nella struttura operativa, dovranno essere in possesso di requisiti specifici; ad esempio, i responsabili delle verifiche antisismiche dovranno possedere una Laurea ino Ingegneria Edile ed essere iscritti nei rispettiviTra gli immobili coinvolti dalle verifiche c’èa Roma, sede ministeriale della Marina Militare, progettato dall’architetto Giulio Magni. Si tratta di un immobile di pregio costruito in stile liberty romano, tutelato dal Codice dei Beni Culturali e soggetto a vincolo paesaggistico. L’edificio occupa una superficie lorda di 87.400 metri quadri e si sviluppa su sei piani fuori terra.Gli altri 8 immobili si trovano in Toscana; si tratta della “” dell’Accademia Navale di Livorno e altri sette fabbricati in Toscana, ad Aulla (MS).