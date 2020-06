Edilizia scolastica, poteri speciali ai Sindaci per velocizzare i lavori

Grazie ai poteri speciali conferiti ai Sindaci,

Edilizia scolastica: poteri speciali ai Sindaci

Antincendio scuole, le graduatorie per 1.405 interventi di adeguamento

09/06/2020 –gli Enti locali avranno uno strumento in più per garantire che gli interventi per l’edilizia scolastica si svolgano rapidamente e in tempi utili per l’avvio del prossimo anno scolastico.A prevederlo la Legge di conversione del Decreto Scuola che definisce le linee guida per riportare gli studenti a scuola, in presenza e in sicurezza.Il provvedimento prevede che, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all’emergenza da COVID-19,e i presidenti delle province e delle città metropolitane potranno operareAd esempio, per leoccorrenti per l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, con proprio decreto, potranno provvedere alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati,Inoltre, sindaci e i presidenti di province e città metropolitane dovranno:- promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato;- invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità;- promuovere l’attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.Novità in arrivo anche sul fronte dell’antincendio scuole; sono state pubblicate le graduatorie per il finanziamento dialla normativa antincendio, per un totale di oltreGli interventi sono stati selezionati sulla base dei, numero dinell’edificio scolastico,alla normativa antincendio che si intende conseguire con il contributo richiesto, eventuale quota di cofinanziamento.La regione con il, seguita dalla Campania con 135 interventi e il Veneto con 133.