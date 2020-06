Ciclovie e ciclostazioni, dal Mit oltre 137 milioni di euro per progettarle e realizzarle

Piste ciclabili: i criteri per l’assegnazione delle risorse

22/06/2020 – In arrivo 137,2 milioni di euro per la progettazione e realizzazione di ciclovie urbane, ciclostazioni e di altri interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina.La Conferenza Unificata, infatti, ha dato il via libera al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stanzia i fondi per Comuni e alle Città Metropolitane in base alla popolazione residente.I fondi spettano alle Città Metropolitane, ai Comuni capoluogo di Città Metropolitana, Provincia o Regione, e ai Comuni conNella ripartizione delle risorse si è tenuto conto, assegnando premialità, degli Enti che hanno già(PUMS). In più, è stato rispettato il principio di riequilibrio territoriale in favore delle Regioni del Mezzogiorno.Il provvedimento assegnae 85,8 milioni di euro per il 2021.Allesaranno assegnate risorse pere alle regioni del Centro-Nord risorse per 87,1 milioni di euro. La regione che si aggiudica più risorse è il Lazio con circa 21 milioni di euro, al secondo posto la Lombardia con quasi 18 milioni di euro e al terzo posto la Sicilia con quasi 15 milioni di euro.A questi importi, si aggiunge un’ulteriore quota di risorse pari, destinata ai Comuni, per consentire la progettazione e realizzazione di ciclostazioni e favorire l’intermodalità dei collegamenti tra i poli universitari e le stazioni ferroviarie.Il Mit provvederà ad erogare, a titolo di anticipazione, un importo pari al 50 per cento del contributo concesso all’ente che ha fatto domanda.Ai fini dell'erogazione dell'importo residuo, l'ente locale dovrà trasmettere alcuni documenti alla Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale del Mit, come:attivato a seguito del finanziamento, con descrizione sintetica dei singoli interventi (come ad esempio: l’indicazione della localizzazione della pista ciclabile, estensione in metri lineari, costo di realizzazione comprensivo del costo di progettazione, costo di gestione delle procedure e similari, del loro stato di realizzazione e del cronoprogramma etc);- attestazione dell'ente beneficiario circa ilin materia di affidamento ed esecuzione delle opere;- assunzione da parte dell'ente beneficiario dell'obbligo die straordinaria dell'intervento finanziato per un periodo non inferiore a cinque anni.Gli enti locali dovrannodalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto.