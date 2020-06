Professionisti, persi oltre 13mila euro in 12 anni

Professionisti e crisi: per i tecnici calo di produttività del 20%

Professionisti: col Decreto Rilancio evaporate le tutele attese

04/06/2020 – I liberi professionisti sono una delle categorie maggiormente colpite dalla crisi, che si è abbattuta sul sistema economico dal 2008 e ora è aggravata dagli effetti dell’emergenza Coronavirus. Nonostante ciò, le associazioni rappresentative del mondo delle professioni lamentano una scarsa attenzione da parte della politica. Questo il quadro tracciato dalle rilevazioni della Fondazione Nazionale dei Commercialisti e dalle accuse lanciate da Rete delle Professioni Tecniche (RPT) e il Comitato unitario per le professioni (CUP).L’Osservatorio del Consiglio e dellaha tracciato un quadro della crisi che, a partire dal 2008, ha colpito molto duramente i liberi professionisti, con una perdita di oltre. A detta dell’Osservatorio, l’offerta di lavoro libero professionale è cresciuta a un ritmo superiore a quello della produzione determinando così un repentino crollo della produttività individuale di oltre il 20% a fronte di una media nazionale del 3,8%.In sostanza, in una situazione di crisi, in cui è stato colpito anche il settore del lavoro dipendente, in molti si sono riversati nel settore della libera professione, determinando unNelle Attività professionali, scientifiche e tecniche, che comprendono le libere professioni economiche, giuridiche e tecniche, il valore aggiunto per occupato ha perso in dodici anni 13.729 euro (-19,3%), passando da 71.302 euro del 2007 a 57.573 del 2019. Se prima, la produttività media del settore era superiore a quella media nazionale (113%), dopo la crisi è scesa ad un livello inferiore (94%). Mentre l’area delle professioni giuridiche ed economiche ha contenuto il crollo a -16,9%, quelle tecniche hanno subito una perdita maggiore e pari a -20,4%.La crisi perdurante è stata aggravata dall’emergenza Coronavirus, per cui i professionisti chiedono risposte incisive al Governo.RPT e CUP, che da tempo chiedono un’interlocuzione con il Governo per mettere a punto delle strategie di rilancio per i professionisti, hanno espresso delusione dopo aver appreso i contenuti del Decreto Rilancio ().I professionisti hanno lamentato prima l’, poi l’impossibilità di ottenere il bonus da 600 a 1000 euro ad aprile e maggio per coloro che lo hanno ottenuto a marzo. “In pochi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto – hanno spiegato - le tutele attese dai professionisti sono evaporate”. Secondo i rappresentanti dei professionisti, “si tratta di un’inaccettabile discriminazione per 2,3 milioni di professionisti”.Motivi che li hanno spinti a redigere il Manifesto delle Professioni per la ripartenza e indire gli, in programma stamattina, per rivendicare il ruolo economico, sociale e sussidiario nei confronti del Governo.