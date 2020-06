Sicurezza in cantiere, mancano regole chiare e tutele per i progettisti?

Sicurezza in cantiere: regole poco chiare per i progettisti?

Ma soprattutto

Sicurezza in cantiere, le indicazioni per garantirla

10/06/2020 – I progettisti che lavorano nei cantieri in tempi di Covid 19 rischiano di essere penalizzati due volte: non solo hanno il gravoso compito di verificare e vigilare sui presidi di sicurezza in mancanza di regole chiare ma sembra siano stati esclusi dalle tutele previste per i lavoratori dipendenti e autonomi.A riaccendere i riflettori sullaè Marco Becucci, presidente di Inarsind Toscana Centro, il sindacato che raccoglie le istanze di ingegneri e architetti liberi professionisti della regione.Per il presidente di Inarsind Toscana Centro, allo stato attuale, su cosa e come si debba vigilare e come si debba gestire l’esito della vigilanza sulla salute dei lavoratori., secondo Becucci, iper una discrepanza tra ciò che prescrive il Testo Unico sulla sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro ( Dlgs 81/2008 ), che definisce chi si debba qualificare come ‘lavoratore’ destinatario delle tutele previste, e il protocollo tra Governo e parti sociali del 24 aprile 2020 che si occupa solo dei lavoratori dipendenti da impresa e dei lavoratori autonomi.Ai lavoratori intellettuali, però, il protocollo affida ilsui presidi di sicurezza degli altri lavoratori addetti alle lavorazioni di cantiere. “Il che fa nascere sul piano della logica - è il paradosso sottolineato da Inarsind Toscana - che i lavoratori intellettuali siano, per disposto di una legge superiore, esenti da contagio da coronavirus. Sappiamo che nella realtà così non è. Tant’è che lo stesso Testo Unico, per fare chiarezza, all’articolo 26 dice che quanto previsto ‘non si applica aisempre che essi non comportino’. E il contagio da covid-19 rientra, guarda caso, nei ‘rischi dovuti dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici’. Per cui, sani a prescindere, chioserebbe il grande Totò”.Ricordiamo che per garantire la sicurezza in cantiere è stato adottato ilche definisce le misure da rispettare e le responsabilità dei soggetti coinvolti.Già la Rete delle Professioni Tecniche (RPT)nel garantire la sicurezza anti-contagio in cantiere.Inoltre, per fornire indicazioni operative per i professionisti che si occupano di sicurezza sul lavoro, la RPT aveva messo a disposizione dei tecnici unnell’applicazione dei protocolli e delle procedure di gestione del rischioAnche altre associazioni e Ordini professionali, in assenza di ulteriori indicazioni nazionali, hanno preparato per i propri iscritti vademecum sulla sicurezza, come quelloo di