Urbanizzazione primaria, CNI: ‘solo gli ingegneri ne hanno competenza’

Progettazione urbanizzazione primaria: la sentenza

Competenze professionali: solo l’edilizia civile è ‘concorrente’ tra ingegneri e architetti

29/06/2020 – La progettazione delle opere di urbanizzazione primaria e gli interventi relativi alla viabilità ed alle infrastrutture sono di esclusiva competenza dei professionisti Ingegneri e non possono essere svolte da un architetto.A ribadirlo il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) nella Circolare 251/2020 sulla sentenza 170/2020 in cui riprende la questione della ripartizione di competenze professionali tra Ingegneri ed Architetti.La sentenza del Tar del Lazio ha avuto origine dal ricorso presentato da un soggetto che contestava la delibera con cui il Comune aveva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la costruzione di una rotatoria ed il successivo progetto esecutivo.Venivadi “miglioramento della sicurezza stradale mediante la realizzazione di una rotatoria ed illuminazione, eccependo – tra l’altro - come il progetto esecutivo dell’opera pubblica fosse stato, ovvero da professionisti non specificamente abilitati per quel tipo di intervento.Secondo i giudici è ancora attuale larisultante dagli articoli 51 e 52 del 2537/1925, laddove è prevista unicamente in capo alla figura professionale dell’Ingegnere la competenza in tema di costruzioni e industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto.Ne deriva che il progetto per la realizzazione diche non siano strettamente connesse a un fabbricato e che costituiscono interventi di urbanizzazione primaria, “rientra tra le, non essendo riconducibili alle ‘opere di edilizia civile’”, che formano oggetto della privativa congiunta di Ingegneri ed Architetti.Il TAR Lazio elenca anche una lunga serie di precedenti giurisprudenziali nella stessa direzione. Ad esempio, secondo il secondo il Consiglio di Stato (sentenza 5012/2019) lasi ha soltanto nell’ambito dellee per gli impianti tecnologici strettamente connessi a edifici e fabbricati.Mentre restano di competenza esclusiva degli Ingegneri gliche consistano in “progettazione di costruzioni stradali, opere igienico-sanitarie, impianti elettrici, opere idrauliche’, quando non siano connessi a determinati edifici o fabbricati, ovvero attengano alle opere di urbanizzazione primaria.Di conseguenza,sono da riconoscere unicamente alla competenza esclusiva degli Ingegneri.