Geobrugg: settore idrico, vasche e canali più sicuri con soluzione DELTAXsafe

16/07/2020 - Parliamo oggi dell’intervento di messa in sicurezza di vasche e canali d’acqua. Un comparto che merita di essere trattato con attenzione data la numerosa presenza di queste strutture su tutto il territorio nazionale.L’intervento ha visto la posa di circa 2.000 mdi sistema DELTAXsafe . Le vasche interessate dai lavori misurano circa 11 m per 25 m. L’area coperta equivale a 1.500 mI lavori sono stati eseguiti in Veneto, presso un Ente gestore delle acque. Progettazione e contraente delle opere è la ditta, società operativa nel settore della messa in sicurezza di persone contro la caduta dall’alto.Mentre la soluzione, in rete metallica, è stata fornita da Geobrugg Italia Srl azienda leader mondiale nella progettazione e produzione di sistemi di sicurezza in fili di acciaio ad alta resistenza.Prima della posa della soluzione di protezione DELTAXsafe, l’Ente gestore delle acque si trovava in una situazione di pericolo molto comune fra queste attività: vasche e canali caratterizzati da superfici aperte con conseguente possibilità di caduta all’interno di persone, animali o cose. Con elevato rischio di annegamento., Dispositivo di Protezione Collettivo anticaduta (DPC) per persone o materiali su superfici aperte, orizzontali o verticali, è stata posata a protezione degli spazi aperti. Il fissaggio è stato effettuato tramite golfare e fune perimetrale di bordatura.