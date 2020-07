Laterlite per la copertura a verde della nuova cantina Giusti Da Col

13/07/2020 -ovvero quelli di Conegliano e Valdobbiadene, sono entrati da qualche mese nella lista del. Da queste terre proviene lo spumante con oltre 140 anni di storia alle spalle che, oltre ad avere conquistato i mercati esteri, regala al Veneto 30 chilometri di colline coperte di vigneti a perdita d'occhio.Proprio dalla volontà di rispettare il paesaggio naturale di quest’area vinicola, è nato il progetto architettonico per la, l’azienda è nata nel 2003 per volontà del suo titolare, Ermenegildo Giusti, che ha sempre visto nel Prosecco un prodotto di valorizzazione del territorio Veneto identificato con i marchi DOC e DOCG. L’azienda agricola Giusti Dal Col oggi conta circa 100 ettari di terreno, di cui circa il 70% coltivati a vigneto, raggruppati in dieci tenute.Nella tenuta Sienna, in un “lembo” di terreno, l’azienda ha deciso di costruire la sua nuova cantina, luogo di raccolta delle uve e di trasformazione del prodotto. L’intervento costruttivo è risultato particolarmente impegnativo per la dovuta, anche perché l'area si trova a meno di 1.000 m in linea d’aria dall'Abbazia di Sant’Eustachio, un edificio Romanico risalente all’anno 1000 distrutto alla fine della grande Guerra e di cui oggi restano solo alcuni ruderi significativi. In questo fantastico contestocon le sue soluzioni leggere e isolanti in argilla espansa Leca.Proprio dalla peculiarità del territorio è nata l’essenza del. La nuova cantina ha unache non poteva essere “intaccato” da un volume che ne avrebbe oscurato una parte. Ma la particolarità più evidente sta nel, in continuità con il terreno circostante.La struttura risulta così perfettamente inserita, a parere dei progettisti e con il benestare della Soprintendenza dei BB.AA. Veneto Orientale, nel contesto ambientale.“Abbiamo scelto di collocare la cantina per i due terzi entro terra e di avere la parte che.” – afferma l’Arch. Armando Guizzo – “Per questa ragione i filari dei. Le due curve ondulate che caratterizzano il profilo della nuova architettura sembrano così opera della natura, che ha sollevato con delicatezza in due punti il terreno per ottenere lo spazio necessario alla lavorazione dei frutti (uve) che quel territorio stesso produce. Il prodotto finale, ovvero le bottiglie di Prosecco o del Rosso del Montello, saranno vendute in tutto il mondo concorrendo a promuovere questo territorio, gioiello non solo della Marca Trevigiana, ma dell’intero paese Italia”.Il “corpo di fabbrica” della cantina a pianta rettangolare dalle dimensioni di circa 100x25 m si sviluppa su due piani, per una superficie complessiva di circa 4.000 m; un belvedere situato in sommità dell’edificio offre la vista panoramica e consente l’accesso ai vigneti sul tetto della cantina.La scelta dei materiali di finitura è stata guidata dal contesto e dalla correlazione con “l’intorno”, caratterizzato a Sud dal paesaggio agricolo e a Nord dalle pendici del colle Montello. Per questo la copertura ondulata è diventata un vigneto essa stessa.L’impresa esecutrice dei lavori èLaterlite ha avuto un ruolo di primo piano nella realizzazione della copertura a verde della nuova cantina Giusti:è stata utilizzata per realizzare lo(circa 360 m) sul quale poi posare una guaina, un tessuto non tessuto e la terra destinata alla piantumatura a vigna.per diversi motivi. A cominciare dalla sua. Basti pensare che il suo coefficiente di imbibizione dopo 30 minuti di immersione è circa dell’1%.; non marcisce, non si degrada nel tempo, resiste bene ad acidi, basi e solventi conservando inalterate le sue caratteristiche. È incombustibile (Euroclasse A1) e, se sottoposto al gelo, non si rompe né si imbibisce. Inoltre, grazie alla sua struttura cellulare interna, LecaPiù ha una(valore certificato λ = 0,09 W/mk) e quindi il suo impiego è estremamente interessante nella realizzazione di isolamenti termici durevoli.Infine, la speciale argilla espansa LecaPiù è une quindi adatto a inserirsi in unDeterminante nella scelta del materiale Laterlite è stata: LecaPiù, grazie alla sua struttura cellulare racchiusa in una scorza esterna clinkerizzata, compatta e indeformabile,. La: un materiale leggero adatto a non pesare eccessivamente sulla struttura della cantina Giusti. Allo stesso tempo, grazie alla robustezza e resistenza del materiale,che hanno portato il terreno per la piantumazione della vigna. Realizzare questo strato conanche in futuro