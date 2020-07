Oltre 1200 iscritti nell’ultimo trimestre ai corsi Derbigum sull’ecosostenibilità

20/07/2020 - La formazione DERBIGUM non si è mai fermata e, anche nel pieno dell’emergenza sanitaria, è riuscita a ottenere grandi risultati con. La presenza di tutti gli stakeholder agli appuntamenti formativi è stata molto elevata con unLe iscrizioni perlopiù di professionisti del mondo della progettazione (oltre 450 architetti, più di 220 ingegneri e circa 300 geometri) provengono con(Valle D’Aosta, Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Friuli e Trentino) con oltre; seguono a pari merito la(Emilia Romagna, Toscana, Marche e Umbria) e il(Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna)Grande successo riscosso per il ciclo di seminari focalizzati sulla, organizzati dall’azienda in collaborazione con un’azienda italiana professionista del verde pensile tecnologico. Sono oltre 300 in totale, i progettisti che hanno partecipato a questo “tour” formativo virtuale, accreditato dagliRelatore per tutti i tre incontri realizzati è stato, che ha offerto indicazioni utili sulla corretta progettazione delle impermeabilizzazioni e del verde pensile, portando consapevolezza verso aspetti spesso sottovalutati, così da evitare in futuro le problematiche più classiche.Oltre a questi seminari, l’azienda ha lanciato un ciclo di 14 video formativi specifici per progettisti e professionisti del settore delle impermeabilizzazioni, così come webinar della durata di 30-45 minutiGli appuntamenti hanno fornito competenze teoriche e pratiche sulle ultime novità della multinazionale belga nel campo delle impermeabilizzazioni e non solo. In questi incontri sono stati introdotte le novità dedicate alla normasulle impermeabilizzazioni, così come le informazioni suiper la progettazione di edifici e ristrutturazioni per la Pubblica Amministrazione e, infine, la formazione pratica sugli strumenti digitali attraverso, che permette agli applicatori di creare autonomamente i propri capitolati con i prodotti Derbigum.Un programma di formazione mirato e specifico, pronto a rinnovarsi già per il mese di luglio, con un ricco calendario di corsi online. Da settembre ripartiranno invece i seminari in streaming organizzati con gli, a conferma del profondo impegno e della volontà didi divulgare e condividere la propria riconosciuta cultura ed expertise nel mondo delle coperture.