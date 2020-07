Provex mette a punto nuove soluzioni per monitorare lo stato dell’ordine 24 ore su 24

MY.PROVEX.EU

03/07/2020 - Con l’obiettivo di entrare sempre più nell’industria digitale con soluzioni innovative volte a valorizzare e massimizzare l’attenzione nei confronti dei propri Clienti,mette a punto nuovi sistemi per monitorare lo stato dell’ordine in qualsiasi momento, in modo semplice e veloce.Direttamente sulla conferma d’ordine viene segnalata la possibilità di monitorare lo stato dell’ordine, collegandosi al sito; è sufficiente inserire il nome del cliente citato e il numero d’ordine assegnato.In alternativa, è possibile utilizzare il, la nuova piattaforma digitale per la gestione delle operazioni di movimentazione merce che monitora l’evasione degli ordini e il rispettivo controllo delle varie fasi: elaborazione, presa in carico, preparazione, spedizione e consegna.Il servizio viene gestito nella prima fase dalle Agenzie e in un secondo momento su richiesta del Cliente stesso in modo diretto. Una volta acquisite user e password assegnate dall’Azienda, le funzionalità saranno immediatamente attive e il Cliente potrà usufruire del servizio di controllo avanzamento ordini, collegandosi dalla propria postazione in ufficio, dal pc portatile o dal tablet in giro per il mondo. La funzione tecnologica e all’avanguardia offre anche la possibilità di consultare e scaricare manuali di istruzione/montaggio, schede tecniche, cataloghi completi e listini prezzi.La tracciabilità in tempo reale delle spedizioni consente di rimanere costantemente aggiornati sullo stato dell’ordine e rappresenta sicuramente un valore aggiunto che aumenta l’affidabilità dell’Azienda e conseguentemente innalza il livello di fiducia e di soddisfazione del Cliente.In quest’ottica, il Cliente è supportato, in maniera efficiente e con un’eccellente rapidità, attraverso risposte precise e puntuali.Inoltre, accedere sia al sito che alla piattaformarappresenta una notevole riduzione di e-mail e telefonate per richiedere informazioni sullo stato dell‘ordine, con conseguenti benefici in termini di risparmio di tempi e costi sia per l’Azienda che per il Cliente.I vantaggi della gestione online degli ordini sono incredibili in termini di: automatizzazione di ordini,?contestuale riduzione dei margini di errore, maggiore autonomia ed efficienza della rete vendita e piena soddisfazione del Cliente.