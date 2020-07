Progettazione BIM, a Roma un nuovo bando del Demanio

Servizi in Bim: cosa prevede il bando

Bando Demanio: i requisiti per la partecipazione

08/07/2020 – L’Agenzia del Demanio ha pubblicato una nuova gara per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva in Bim finalizzati alla realizzazione del polo archivistico di Roma in uso al Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’area comune di accesso.Oltre ai servizi di progettazione, l’incarico comprende il controllo della documentazione esistente agli atti della stazione appaltante, lein fase di progettazione e le attività geologiche e archeologiche.La progettazione dovrà esseree dovrà tenere conto di tutte le normative vigenti del settore per un intervento di interesse statale, in modo particolare dovrà essere redatta tenendo conto deidi cui al DM 11 ottobre 2017 , al fine di ridurre gli impatti ambientali dell’intervento di demolizione, di ristrutturazione, nuova costruzione e manutenzione dell’edificio, considerati in un'ottica di ciclo di vita.L’importo totale a base di gara è die la procedura prevista è quella dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il termine per la presentazione delle offerte è ilSono ammessi a partecipare:singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;- prestatori di servizi di ingegneria e architettura;- raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti da società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista;- aggregazioni tra gli operatori economici.Ai fini dell’espletamento dell’incarico sono previste professionalità specifiche per ogni settore di competenza, comeall’esercizio della professione ed iscritto al relativo Albo professionale e