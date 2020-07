Rilancio edilizia, il Piemonte ‘taglia’ i costi di costruzione

Taglio dei costi di costruzione: come funziona la misura piemontese

Taglio tasse di costruzione: il ruolo del professionista

13/07/2020 – Il Piemonte stanzia 26 milioni di euro per il 2020 per coprire i costi di costruzione dovuti al Comune, fino al 100% nel caso di recuperi o al 50% nel caso di nuovi stabili.La misura è prevista dall’articolo 18 della Legge RipartiPiemonte che ha l’obiettivo di ridare slancio all’edilizia , privilegiando le operazioni di ristrutturazione.Lo stanziamentofino a un massimo di 50.000 euro.Lo stanziamento non può superare ile raggiunge ilPossono beneficiare del contributo regionale le istanze edilizie (Cila, Scia, PdC) presentate ai Comuni del PiemontePuò essere ammessadi istanza edilizia. Tutta la procedura sarà gestita tramite una piattaforma informatica.Le domande di contributo dovranno essereper la presentazione di istanze edilizie a nome e per conto di privati e imprese e saranno ammesse secondo l’ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.Il privato o l’impresa al momento del deposito dell’istanza edilizia al Comune o, comunque, prima della presentazione della domanda di contributo, deve obbligatoriamente informare il Comune di volersi avvalere dell’agevolazione. Il professionista delegato dovrà inoltrare lasu piattaforma informatica, allegando i documenti indicati.Il Comune sede dell’interventocon esito positivo della Scia e del PdC, o ad avvenuto ricevimento della Cila, esclusivamente tramite la piattaforma informatica con apposito codice operatore richiama l’istanza, inserisce il costo di costruzione, valida i dati relativi al tipo di intervento e al titolare dell’istanza edilizia.Ad esito conclusivo positivo dell’istruttoria, ladel costo di costruzione dovuto in un’unica soluzione.