Scuole, in arrivo 855 milioni per la manutenzione straordinaria degli istituti superiori

09/07/2020 – Nuovo sprint per l’edilizia scolastica in vista della riapertura di settembre: la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha firmato un decreto che mette a disposizione di Province e Città Metropolitane 855 milioni di euro per la manutenzione straordinaria delle scuole superiori.In più, il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato la graduatoria degli enti locali beneficiari del finanziamento per interventi di ‘edilizia leggera’.In arrivo 855 milioni per il finanziamento died efficientamento energetico a favore di edifici scolastici di Province e Città metropolitane.La Ministra Azzolina, infatti, ha firmato il decreto, sottoscritto anche dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il quale vengono stanziate le risorse che interessano leIl decreto andrà ora alla firma del Presidente del Consiglio e, subito dopo saranno ripartite le risorse tra le Province e le Città metropolitanepresenti sul territorio.Gli Enti locali dovranno individuare e comunicare. Per accelerare l’attuazione di queste opere, anche alla luce dell’attribuzione deidi Province e Città metropolitane, nei prossimi giorni il Ministero fornirà agli Enti locali le indicazioni operative per l’inoltro dei piani di interventi da attuare che verrà effettuato tramite apposito sistema informativo.Sul sito del Ministero sono stati pubblicati i risultati relativi al bando che ha messo a disposizione 330 milioni di euro per il finanziamento di interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.Gli Enti locali hanno già fatto domanda per oltreSecondo i primi dati, la Lombardia è la Regione che ha partecipato con il numero più alto di candidature (720) seguita dal Piemonte con 619, Campania, 361 e Veneto con 338.Sarà subitototali disponibili. In questo modo Comuni, Province, Città Metropolitane,, con adeguamento e adattamento funzionale e per forniture di arredi e attrezzature scolastiche idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti.Poiché dei 330 milioni di euro previsti, al momento sono stati assegnati 290 milioni, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato un nuovo avviso per quelli che non sono riusciti ad accreditarsi in tempo.Le nuove candidature potranno essere inoltrate fino alle ore 15.00 del