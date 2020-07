Abusi edilizi, il tipo di intervento può determinare il diniego della sanatoria?

Abusi edilizi, il caso della chiusura di un porticato

Permesso di costruire in sanatoria e qualificazione degli interventi edilizi

28/07/2020 – La natura di un intervento edilizio può giustificare il diniego del permesso di costruire in sanatoria? Il Tar Lombardia, con la, ha affermato di no, perché devono essere fornite altre motivazioni.I giudici si sono pronunciati sul caso di una cooperativa, che aveva realizzato,, la chiusura di un porticato annesso all’edificio di sua proprietà. Oltre alla chiusura, il nuovo locale era stato dotato di piastrelle, impianto di illuminazione e a gas per ilo riscaldamento.Il Comune, dopo un sopralluogo, avevadelle opere realizzate e il ripristino della condizione preesistente. La cooperativa aveva quindi presentato una richiesta di permesso di costruire in sanatoria.Il Comune avevaaffermando che l’intervento fosse qualificabile come ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso. La cooperativa, al contrario, sosteneva che si trattasse di opere di restauro e risanamento conservativo perché l’immobile principale non era stato modificato in nessun modo e che la destinazione d’uso non era stata modificata.I giudici hanno appurato che l’intervento realizzato deve essere qualificato comevisto che “è stato creato un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, con variazione della volumetria”. Del resto, ha osservato il Tar, la cooperativa non ha presentato una Scia, ma ha richiesto il permesso di costruire, cioè il titolo abilitativo necessario per gli interventi più impattanti.Il Tar ha però spiegato che lanon può essere la causa del diniego della sanatoria. Questo significa che il Comune non può negare la sanatoria solo perché l’intervento rientra nell’ambito della ristrutturazione edilizia pesante. Il provvedimento di diniego, invece, non dava altre motivazioni di natura urbanistica.I giudici hanno concluso ricordando che la decisione sul rilascio della sanatoria dipende dalla, cioè dalla “non contrarietà del manufatto abusivo alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della sua realizzazione sia al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria”.Il Tar ha quindi annullato il diniego e l’ordine di demolizione.