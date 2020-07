Piano Casa Calabria, proroga al 31 dicembre 2021

Piano Casa Calabria, ampliamenti volumetrici più generosi

08/07/2020 – Il Piano Casa della Calabria gioca d’anticipo. Con la, le norme straordinarie per il rilancio dell’edilizia sono state prorogate al 31 dicembre 2021 e sono state anche apportate delle modifiche allaLa percentuale di ampliamento volumetrico, sugli edifici residenziali e non residenziali, sale dal 15% al 20%.Gli interventi potranno essere realizzati anche sulle unità immobiliari residenziali con una volumetria esistente maggiore di 1000 metri quadri, purchè l’incremento massimo non superi i 70 metri quadri e siano effettuati lavori di efficientamento energetico e antisismico sull’intero fabbricato, che portino al miglioramento almeno di una classe.Negli edifici non residenziali, a destinazione produttiva, direzionale, commerciale e artigianale l’ampliamento può arrivare al 25%, fino ad un incremento massimo di 700 metri quadri interni netti.Gli interventi di demolizione e ricostruzione continueranno ad usufruire di un premio volumetrico del 30% e potranno essere realizzati con delocalizzazione all’interno delle aree di pertinenza catastale dell’unità immobiliare.La ricostruzione deve essere effettuata nel rispetto delle distanze minime, contenute nel DM 1444/1968 o, ove questo risulti impossibile, delle distanze preesistenti, come previsto dall'articolo 2-bis, comma 1-ter, del Testo Unico dell'edilizia ( Dpr 380/2001 ).Scende da 2,30 a 2,10 metri l’altezza media ponderale necessaria ai sottotetti e ai seminterrati per poter essere recuperati a fini abitativi.Nei Comuni posti ad una altezza sul livello del mare superiore a 800 metri, il limite di altezza scende da 2,10 a 2 metri. Queste misure renderanno possibile il recupero di un maggior numero di immobili.