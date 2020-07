Resto al Sud, il contributo a fondo perduto per professionisti e under 46 sale al 50%

Resto al Sud, arriva la versione potenziata

Resto al Sud per il rilancio del Mezzogiorno

07/07/2020 – Sale dal 35% al 50% il contributo a fondo perduto previsto dalla misura “Resto al Sud”. L’ampliamento della misura, pensata per il sostegno delle Regioni del Mezzogiorno, è stato disposto con il disegno di legge di conversione del Decreto Rilancio ().I finanziamenti della misura “Resto al Sud” saranno articolati in questo modo:(anziché 35%) come(anziché 65%) comeSale anche da 50mila euro ail finanziamento massimo erogabile ad ogni beneficiario. Resta invece di 200mila euro il finanziamento massimo che può essere concesso ai soggetti costituiti sotto forma di società.Non cambiano i beneficiari; giovani dai 18 ai 45 anni e professionisti residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e nelle aree del Centro Italia colpite dai terremoti del 2016 e 2017, che intendono avviare nuove attività nella loro terra di origine.La misura “Resto al Sud” è stata introdotta nel 2017 dalla legge “Mezzogiorno” e ha via via ampliato la sua portata.Oggi permette di avviare iniziative imprenditoriali per:- la produzione di beni nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura;- la fornitura di servizi alle imprese e alle persone;- il turismo.Sono inoltre ammissibili le, per l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e programmi informatici e per le principali voci di spesa utili all’avvio dell’attività.