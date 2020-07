Ciclovie, nelle Marche un bando per progettarne 4

Mobilità ciclabile: la gara per progettazione

Progettazione ciclovie, gli interventi in gara

31/07/2020 – Gara da 730.930,35 euro per la progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di 4 interventi che rientrano nell’ambito della rete ciclabile regionale delle Marche.È stata, infatti, pubblicata laper l’affidamento della progettazione della Ciclovia del Fiume Foglia, della Ciclovia del Fiume Esino, del ponte ciclopedonale sul Fiume Cesano e del Ponte ciclopedonale sul fiume Chienti.Oltre alla progettazione e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, il bando prevede, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e/o studio di impatto ambientale della rete ciclabile.Il termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione è ilIl bando riguarda la(con due distinti interventi: ciclovia Pesaro-Unione Pian del Bruscolo e ciclovia turistica del Foglia) che inizia da Pesaro e si snoderà lungo la vallata, interessando i Comuni di Pesaro, Montelabbate, Vallefoglia, Tavullia fino a raggiungere Montecalvo in Foglia. L’importo dell’intervento ammonta ainizia dall’intersezione con la Ciclovia Adriatica nel Comune di Jesi e si snoderà lungo la vallata del Fiume Esino fino a raggiungere il Comune di Sassoferrato. Il primo stralcio interessa il territorio comunale iesino fino al confine con il Comune di Castelbellino. L’importo di questo primo stralcio ammonta aIl, da realizzarsi in prossimità della costa, collegherà il Comune di Senigallia e di Mondolfo e rientra nell’ambito del tracciato della Ciclovia Adriatica che collegherà Chioggia (Ve) al Gargano. Analogamente, anche ilrientra nel tracciato della Ciclovia Adriatica e collegherà il Comune di Civitanova Marche e di Porto Sant’Elpidio.L’importo per la realizzazione dei due ponti ciclopedonali ammonta a