Hörmann Italia rinnova il proprio sostegno al MUSE di Trento

04/08/2020 - Realtà virtuosa, con una visione etica del business, Hörmann Italia manifesta sempre più concretamente il proprio, confermandosi, che, con un concept unico di divulgazione scientifica, vanta collaborazioni con oltre 200 istituti e università nel mondo.Instaurata nel 2017, lache lega l’importante azienda leader nelle chiusure al prestigioso Museo trentino si rinnova dunque anche per il 2020,: in linea con le esigenze manifestatesi nel corso dell’emergenza sanitaria, il Museo ha avviato ad esempio, tra le tante attività,, progetto che mette a disposizione, prevalentemente a scuole e a studenti ma anche a un pubblico più vasto, molteplici materiali prodotti dai settori Servizi Educativi e Mediazione Culturale, come risposta alla richiesta del mondo della scuola di contenuti fruibili a distanza,, che accompagnerà il pubblico di famiglie per tutta la stagione estiva, in piena sicurezza.“Nonostante le criticità susseguitesi da inizio anno a causa della crisi epidemiologica – afferma l’Amministratore Delegato di Hörmann Italia, Stefano Tuccio – abbiamo ritenuto importanteche, oltre ad essere un’eccellenza di primo piano nel panorama mondiale, rappresenta un unicum di assoluto valore per il nostro territorio.Siamo inoltre estremamente orgogliosi di affiancare un Museo, la cui mission, orientata non solo alla divulgazione della scienza ma anche alla, è condivisa appieno dal Gruppo Hörmann. La nostra azienda, infatti, oltre ad aver improntato l’intera produzione su concreti criteri ecologici, è ormai da diversi anni tesa ad individuare, a favore di un mondo più sostenibile. Sposando perciò in toto gli asset valoriali alle fondamenta dell’attività del MUSE, continueremo a dare appoggio a questa istituzione nonché alla sua ampia e variegata programmazione.”