Woodco per una residenza toscana dal mood eclettico

28/08/2020 - Il parquet Noce Veste di Monaco della collezione Signature di Woodco , con le sue tonalità calde e avvolgenti, è stato scelto per un progetto di restyling di una residenza in Toscana.Il progettoNella zona giorno, l’interior riflette una personalità eclettica e moderna, con gusto rétro. La luce che riempie la stanza dalle due vetrate evidenzia i particolari che danno carattere all’ambiente: la parete più scura incornicia le finestre trasmettendo profondità e una nota di intimità, mentre le pareti più chiare accolgono pochi pezzi decorativi ed essenziali.Il pavimentoRealizzato con il parquet Noce Veste di Monaco della collezione Signature di Woodco, il pavimento è in perfetto equilibrio con i dettagli dorati e verde oliva delle poltrone e delle due lampade, grazie alle sue tonalità calde e al colore bruno. Caratterizzato da sfumature intense che restituiscono una superficie vibrante, il legno valorizza la stanza con un aspetto accogliente e vivace.Tramite la spazzolatura, una lavorazione che con l’uso di spazzole in teflon asporta dalle tavole la parte più morbida e superficiale, in ogni singola doga emerge il disegno delle venature e l’effetto materico deciso del Noce. La finitura con olio naturale assorbe la luce senza rifletterla, lasciando intatto l’aspetto naturale del legno, inoltre dona al pavimento un’elevata resistenza all’usura, rendendolo facile da mantenere, riparare e ripristinare.