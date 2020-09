È online viessmann.family, il nuovo sito del Gruppo Viessmann

viessmann.family

24/09/2020 - La grande famiglia Viessmann è digitalmente ancora più vicina, grazie al nuovo portale web mondiale viessmann.family Il sito offre una panoramica completa di tutte le informazioni rilevanti sul Gruppo Viessmann, il marchio, la sua storia, la mission, i progetti sociali, le iniziative di sostenibilità. Disponibile al momento in tedesco e in inglese,include inoltre le sezioni Newsroom e Career.Il sito si rivolge a giornalisti e lettori, a politici e influenzatori, ex lavoratori e attuali dipendenti Viessmann, oltre che a candidati interessati a entrare a far parte dell’azienda.Caratterizzato da una navigazione semplice e intuitiva,si aggiunge ai circa 40 siti web Viessmann presenti nei diversi Paesi del mondo in cui il marchio è attivo.Il portale mira anche ad attirare nuovi gruppi di utenti interessati alla storia di Viessmann, che – dopo aver letto interviste ai dipendenti o ascoltato un podcast dedicato, aver assistito a una visita guidata degli impianti produttivi o aver visto un post sul canale Instagram dell’azienda – vogliano farsi un'idea della vita lavorativa quotidiana o saperne di più sulla struttura aziendale e sugli obiettivi del brand.Sono cinque le categorie che esprimono chi è Viessmann, cosa rappresenta, cosa fa, come agisce e dove è possibile trovarla.mostra come l’azienda riconosca la propria responsabilità ecologica, sociale ed economica e cosa significhino per essa la sostenibilità e la responsabilità.Ma non è tutto: il portale mostra anche il percorso intrapreso verso la digitalizzazione e quali altri prodotti e servizi comprenda il ventaglio di offerta del marchio, oltre alle soluzioni per il riscaldamento, la climatizzazione e il fotovoltaico. Attraverso interessanti articoli, inoltre, gli utenti possono scoprire come Viessmann intenda plasmare lo spazio abitativo a beneficio delle generazioni future. Infine, è possibile “conoscere” tutti i membri della grande famiglia Viessmann: ogni dipendente racconta infatti la propria personale storia – dall'AD al mulettista.Per chi desideri crescere professionalmente all’estero, suè inoltre disponibile la sezione Career, in cui sarà possibile trovare tutte le posizioni aperte e le principali informazioni sulla formazione del personale e sui principi di management in Viessmann. Al momento la sezione non comprende le posizioni aperte per l’Italia. È possibile anche informarsi sui percorsi di formazione professionale o sull’alternanza scuola/lavoro presso l’azienda. La sezione "Lavorare in Viessmann" fornisce inoltre interessanti spunti e possibili ispirazioni, grazie ai ritratti autentici che permettono di conoscere singoli componenti della famiglia, i loro ambiti lavorativi e il loro percorso di crescita.Il sito web accoglie anche una Newsroom completamente rinnovata, per essere sempre aggiornati sulle novità sull'azienda.