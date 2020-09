Deloitte premia Master tra le aziende italiane eccellenti

18/09/2020 - Il nome di Master , azienda pugliese leader globale nella progettazione e produzione di accessori per serramenti in alluminio, si conferma anche nel 2020, per il secondo anno consecutivo,, secondo la classifica “stilata da, una tra le più grandi realtà nei servizi professionali alle imprese in Italia e tra le prime società di revisione al mondo.Il Premio “Best Managed Companies”, nato per supportare e premiare le aziende italiane “, rappresenta un prestigioso riconoscimento di Deloitte alle aziende che si sono distinte per strategia, competenze e innovazione, corporate social responsibility, impegno e cultura aziendale, governance e misurazione delle performance, internazionalizzazione.Il Gruppo Master, presente in 58 paesi del mondo e base a Conversano, dove sono impiegati 290 addetti, progetta e realizza in house il 97% della propria produzione di accessori e componenti ad alta tecnologia per serramenti in alluminio.L’azienda, oltre all’innovazione continua di prodotto e di processo, si è affermata negli ultimi anni come, attraverso politiche diffuse di(Master è la prima azienda del settore a definire una metodologia di calcolo delle emissioni di CO2 e certificata dal Green Building Certification Institute),in Ricerca e Sviluppo (il laboratorio di ricerca Master Lab è partner dell’Istituto per le Tecnologie della Costruzione del CNR) e(programma People, attività extra-lavorative e sostegno alle famiglie attraverso un programma di borse di studio per i figli dei dipendenti).“Le aziende premiate in questa terza edizione del Best Managed Companies – si legge in una nota diffusa da Deloitte – hanno dimostrato non solo l’eccellenza nei sei pillar metodologici alla base dell’iniziativa, ma anche grande capacità e resilienza nell’affrontare la crisi determinata dalla pandemia da Covid-19 in atto”.Il BMC, che oggi conta più di 1000 Best Managed Companies riconosciute in 23 paesi, non è solo un premio, ma anche un programma di crescita per le realtà aziendali con l’obiettivo di potersi confrontare con player di livello internazionale in un contesto di business in continuo mutamento.«Oltre al costante impegno nell’assicurare alta qualità ai nostri prodotti e servizi, la solidità finanziaria certificata e la valorizzazione del capitale umano, - ha commentato– rappresentano asset importanti per la crescita del Gruppo, la cui filosofia mette al centro le persone e promuove la loro piena partecipazione alle decisioni della vita aziendale accogliendo i principi della lean transformation, che ci aiuta a ridurre gli sprechi nel processo e migliorare la qualità del lavoro».