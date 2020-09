Gibus si aggiudica il riconoscimento 'Best Managed Companies' Deloitte

16/09/2020 - Player di riferimento nel settoreper gli ambiti HO.RE.CA. e Residenziale,ha conquistato un nuovo: l’azienda è infatti stata insignita del “, rilevante premio nato per omaggiare le realtà italiane che più spiccano ogni annoOrganizzato dain collaborazione con– il programma del London Stock Exchange Group che supporta lo sviluppo e la crescita delle imprese ad alto potenziale – e, il “Best Managed Companies” 2020 ha visto, riconosciute comee premiate per essersi distinte in ognuno deisu cui si è fondata la valutazione: strategia, competenze e innovazione, corporate social responsibility, impegno e cultura aziendale, governance e misurazione delle performance, infine internazionalizzazione.Individuate a seguito di una meticolosa indagine da parte di unacostituita da autorevoli, le aziende insignite della terza edizione del “Best Managed Companies” sono state selezionate non solo per essersi dimostrate eccellenti nei pillar metodologici presi in considerazione, ma anche; Deloitte ha infatti protratto la valutazione più a lungo del previsto proprio per esaminare anche le modalità di gestione dell’emergenza messe in atto dalle aziende candidate per superare con successo un periodo di incertezza senza precedenti. Gibus e tutte le altre realtà insignite si sono a riguardo messe in luce per aver fronteggiato il periodo di pandemia mettendo sempre al centro le persone, controllando i flussi di cassa, rispettando la filiera, continuando a lanciare nuovi prodotti e servizi per rispondere alle mutate necessità del mercato, assicurando impegno verso la comunità circostante e politiche di responsabilità sociale, infine rafforzando la comunicazione verso tutti gli stakeholder.“Questo prestigioso riconoscimento– ha dichiarato, Presidente e Amministratore Delegato di Gibus. Essere tra le 59 aziende italiane premiate ci conferma quanto sia stato importante e fruttuoso, dando vita, strategico, nonché sempre volto all’eccellenza.”