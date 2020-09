GRAPHISOFT partecipa a Scaliurbani 2020

22/09/2020 - Da assoluto protagonista del processo di digitalizzazione del mondo delle costruzioniSarà la piattaforma GoToWebinar a ospitare la nuova edizione della manifestazione, in programma dal 22 settembre all’8 ottobre, subito ribattezzata Green Edition per i temi trattati: eco-responsabilità e sviluppo sostenibile per i progetti di Architettura, Città, Territorio e Paesaggio del prossimo futuro.Promossa dall’Ordine degli Architetti PPC di Livorno con il supporto di Christiane Bürklein, blogger di architettura ed esperta di comunicazione a livello internazionale, e patrocinata da Regione Toscana, Comune di Livorno, UMAR (Unione degli Architetti del bacino Mediterraneo), CAE (Consiglio degli Architetti d’Europa), Consiglio Nazionale Architetti PPC, Federazione Architetti PPC Toscani, INU (Istituto Nazionale di Urbanistica), Ance Toscana, Anci Toscana, TES (Transizione Ecologica Sostenibile) e Green City Network (Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile), la manifestazione coinvolge oltre cento tra architetti, accademici, imprenditori, politici, un parterre di esperti a livello globale che in modo trasversale si alterneranno nel ricco palinsesto virtuale di lecture, live talk, seminari, tavole rotonde, un buildings hub che trova nell’Agenda strategica 2030 dell’ONU il motivo ispiratore.Temi principali dell’edizione di quest’anno sono le nuove rotte dellain questo mondo in rapida trasformazione, argomenti che coinvolgono in prima persona il rivoluzionario approccio alla progettazione architettonica di cui GRAPHISOFT è indiscusso pioniere a livello mondiale.La partecipazione ai webinar è totalmente gratuita e rilasciaper gli Architetti.Il programma dei webinar:Il concetto di Sostenibilità occupa una posizione ben precisa nelle dinamiche del BIM e ha un ruolo primario nella definizione dei suoi obiettivi. In una prospettiva di lungo termine, BIM e sostenibilità sono il mezzo e il fine della progettazione di domani.Usando ARCHICAD e ARCHIFRAME è possibile prefabbricare tutti gli elementi necessari all’edificio in legno, controllando i sistemi di taglio CAM grazie alla generazione di specifici file di taglio. Inoltre la Documentazione Automatica e la grande semplicità di modellazione garantiscono un miglioramento nel flusso di lavoro.XYLiving di Saint-Gobain è un progetto dai risvolti innovativi in ambito NZEB, che definisce edifici con consumo energetico quasi pari a zero. Minnucci Associati presenta la progettazione di un edificio BIM modulare, espandibile nel tempo, in grado di adattarsi all’80% delle situazioni urbanistiche e climatiche italiane.Marco Casini, ingegnere docente di Tecnologia dell’Architettura alla Sapienza di Roma, Faculty Advisor e Project Manager del Team Sapienza, ci racconta il progetto (realizzato con ARCHICAD) di un prototipo di abitazione sostenibile, autosufficiente e tecnologicamente avanzata, che ha vinto ben 6 medaglie al Solar Decathlon Middle East 2018 di Dubai.