Master: verso 'Need Next 2020'

22/09/2020 - Ildedicato all’innovazione nel mondo dei serramenti nasce in Puglia da un’idea di Master Italy , azienda con sede a Conversano e presente in 58 paesi del mondo, leader globale nella progettazione e produzione di accessori ad alta tecnologia per serramenti in alluminio.Dalla necessità di offrire soluzioni innovative per un mercato dei serramenti sempre più competitivo e orientato verso criteri di innovazione di prodotto e di sostenibilità ambientale, nel 2019 l’azienda Master, ha lanciato, la prima maratona italiana di innovazione dedicata al mercato delle porte e finestre.La seconda edizione , in programmanell’ambito del programmasarà un evento online di, in cui esperti di business, marketers, developers, designers, innovatori, startupper e ingegneri, si sfideranno e lavoreranno per 52 ore no stop, coadiuvati da coach esperti, per creare idee di business e prodotti innovativi per rivoluzionare il mercato di porte e finestre. La partecipazione è gratuita, con registrazione sul sito La sfida che Master Italy lancia ai partecipanti di Need Next Hackathon è quella di ridisegnare il modello di business e di ripensare e innovare prodotti di porte e finestre focalizzandosi su alcuni aspetti fondamentali come: qualità dell’aria indoor, rumore, ventilazione, sicurezza, automazioni, oscuramento e nuovi significati di porte e finestre per gli ambienti domestici, lavorativi, commerciali e di aggregazione. ?Al termine dei lavori, i team in gara provenienti da tutta Italia, si sfideranno a colpi di pitch davanti una giuria d’eccezione e altamente esperta. In palio ci sono premi dal valore di 3mila euro e accesso ae al percorso incubazionecon il supporto dicentro Ricerca e Sviluppo di Master.Si tratta della prima maratona digitale del settore, dopo il successo ottenuto lo scorso anno presso il Politecnico di Bari, che ha visto la partecipazione di 16 startup e 80 innovatori da tutta Italia. Il progetto vincitore della prima edizione proposto dalla startup, è fondato sullo sviluppo di un sistema integrato al mondo della finestra che permette il miglioramento della qualità dell’aria interna.Grazie a un percorso di accelerazione di 6 mesi all’interno del centro di ricerca e sviluppo, il team Amazonja ha sviluppato un prototipo diovvero un purificatore d’aria installabile sul telaio di una finestra che permette la aerazione automatica degli ambienti, coadiuvato da una Station (sensori). Si tratta di un accessorio per serramenti con filtro integrato che consente all’aria in ingresso di essere filtrata dalle polveri e di attutire il rumore.Il Gruppo Master dal 1986 progetta e realizza accessori e componentistica ad alta tecnologia per serramenti in alluminio, investendo nella qualità dei materiali, ricerca avanzata e tecnologie evolute, e realizzando il 97% della propria produzione in house. «Come azienda vogliamo innovare, sperimentare e cavalcare l’onda delle nuove tecnologie e dei nuovi modelli di business, poiché crediamo profondamente nella frontiera dell’innovazione», spiega l’ingegnere, Technical and Marketing Chief Officer di Master Italy.Inoltre, Master Italy, si riserva anche la possibilita` di offrire ai partecipanti ritenuti meritevoli una collaborazione professionale finalizzata allo sviluppo del progetto realizzato durante l’Hackathon. I tre team vincitori, infatti, entreranno nel programma di incubazione offerto da, il centro di Ricerche & Sviluppo di Master, con l’opportunità di trasformare l’idea nata da Need Next in un prodotto o in un modello reale, funzionante, validato e pronto per conquistare il mercato, attraverso una serie di risorse e di servizi predisposti, e sfruttando le opportunità di integrazione e di networking del gruppo aziendale Master.