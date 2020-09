Progress Profiles celebra 35 anni di storia tra Made in Italy, design e innovazione

02/09/2020 -: sono gli ingredienti che hanno portato Progress Profiles a diventare leader mondiale nei profili tecnici e decorativi di finitura e nei sistemi di posa e a celebrare quest’anno 35 anni di attività.Un importante compleanno che rappresenta anche l’occasione per continuare con entusiasmo un processo di innovazione in continua evoluzione attraverso prodotti riconosciuti in tutto il mondo per, in grado di intercettare le nuove tendenze e di interpretare al meglio tutte le esigenze del settore.Era ilquando Lino Bordin, dopo aver acquisito grande esperienza nell’estrusione della plastica e lavorazione metalli in Canada, decise di tornare in Italia per mettere le radici della propria azienda in Veneto, ad Asolo. È nata così Progress Plast, che nel 2010 ha rinnovato l’immagine e il nome in Progress Profiles. L’azienda, che nel 2015 ha inaugurato un nuovo Headquarter ad Asolo, conta oggi due filiali estere, nel New Jersey, in USA, e a Dubai, negli Emirati Arabi. Nel 2019 ha registrato una, superando i 55 milioni di euro di fatturato con il supporto di 180 dipendenti e 200 collaboratori in Italia e all’estero.“La nostra è un’azienda in continua evoluzione, che non ha mai smesso di innovarsi - commenta, Presidente Progress Profiles –. Anche in questo periodo di forte incertezza che stiamo attraversando, grazie alla professionalità e alla coesione di un team determinato stiamo recuperando velocemente i rallentamenti dei primi mesi primaverili. Avremmo desiderato festeggiare questo importante traguardo in modo diverso ma sono fiducioso che ne usciremo rafforzati e potremo presto celebrare insieme i risultati raggiunti.”Ogni anno 30 milioni di metri lineari di profili vengono prodotti nella sede di Asolo per arrivare in oltre, Progress Profiles è sinonimo di qualità, professionalità e affidabilità, grazie al rapporto privilegiato, costruito e consolidato giorno dopo giorno, con rivenditori, clienti e progettisti.rappresenta un significativodel fatturato totale.L’azienda continua aper mettere a punto soluzioni tecnologiche all’avanguardia con materiali innovativi e una speciale attenzione per l’ambiente. Gli oltre 50 brevetti depositati negli anni simboleggiano l’impegno e la creatività, e la confermano come una delle realtà venete più risolute nella promozione dell’eccellenza del made in Italy.Da piccola azienda familiare a Gruppo internazionale in espansione, Progress Profiles continua a guardare avanti con determinazione investendo sul territorio e portando avanti i valori che ne hanno decretato il successo.