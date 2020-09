Riparte a settembre la formazione firmata Isolmant

16/09/2020 -, l’iniziativa con cui Isolmant accende i riflettori sull’importanza di una corretta progettazione acustica per migliorare le competenze tecniche dei progettisti e dei professionisti del settore e garantire benessere e comfort acustico e abitativo.Dopo la pausa estiva, il calendario di appuntamenti formativi si arricchisce con, in partnership con gli Ordini Professionali e con alcuni dei più importanti protagonisti del mondo dell’edilizia.Il programma dell’autunno sarà molto fitto e avrà come, in linea con le attuali richieste del mercato: laalla luce dei bisogni emersi dalla recente pandemia e ilfaranno da sfondoIl calendario formativo si sviluppa in un calcolato, per consentire a tutti gli utenti di aggiornarsi sulle novità in materia di acustica in base alle proprie possibilità di movimento.che verranno approfonditi nei vari momenti formativi:, un insieme di, che Isolmant ha analizzato a fondo, prendendo in esame tutti gli elementi che compongono la stratigrafia per valutarla nel suo insieme e individuare per ogni pavimento e finitura il prodotto isolante più indicato a seconda della posa utilizzata;con cui Isolmant rivoluziona il concetto di riqualificazione degli ambienti, modulando la propria tecnologia ai bisogni di comfort e benessere di ciascuno.per dare vita a soluzioni personalizzate per ogni ambiente e intervento di ristrutturazione;: la gamma difirmata Isolmant, che si arricchirà di un nuovo prodotto entro la fine dell’anno. Prodotti ideali per progetti di interior design, efficienti acusticamente e dall’estetica contemporanea e accattivante., per approfondire le normative sull’acustica e l’importanza di una corretta progettazione degli edifici.Molto spazio avranno anche gli, per approfondire caratteristiche e vantaggi dei vari sistemi applicativi. L’iniziativa, inaugurata durante il lockdown per fare fronte alla mancanza di occasioni di contatto con il mondo della distribuzione, rappresenta tutt’oraIlufficialmente, in programmasul temainvece partiranno con idurante i convegni streaming dell’associazionetra prescrizioni di legge, soluzioni innovative e le reali esigenze di comfort abitativo negli edifici nuovi e ristrutturati, con particolare attenzione alle normative locali delle zone interessate dal webinar (si parte il).Spazio anche al tema della correzione acustica con i seminari organizzati da eLearingonWeb sul tema(primo appuntamento il).Per informazioni dettagliate e aggiornate sulle date dei convegni in presenza, sui programmi, sulle modalità di partecipazione e sugli eventuali crediti formativi rilasciati consultare la, a questo link: http://www.isolmant.com/it/attivita/convegni/ , mentre per i webinar e i seminari online la pagina di riferimento e in continuo aggiornamento è Isolmant in Tour Online