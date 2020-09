Samo Industries ottiene la prima certificazione EPD per pareti doccia al mondo

10/09/2020 - Il gruppo Samo Industries prosegue la propria missione di tutela nei confronti dell’ambiente e ottiene la prima dichiarazione EPD per pareti doccia al mondo per una selezione di prodotti Inda e Samo, grazie a un lavoro iniziato nel 2015 condotto in sinergia con il “Gruppo di Lavoro Tecnico Cabine Doccia" all’interno di Assobagno.L’EPD (Environmental Product Declaration) è una dichiarazione ambientale verificata da un ente indipendente e riconosciuta a livello internazionale che comunica le performance ambientali di un prodotto attraverso l’uso di informazioni oggettive, confrontabili e credibili, considerando variabili come il consumo energetico e di materie prime, le emissioni atmosferiche, la produzione di rifiuti e gli scarichi in corpi idrici.“Essere i primi ad ottenere l’EPD per le nostre pareti doccia Inda e Samo è un risultato importante, di cui siamo particolarmente orgogliosi,” afferma Denis Venturato, presidente del Gruppo Samo Industries. “ Non si tratta semplicemente di avere a cuore l’ambiente, ma di impegnarsi a fare passi concreti in direzione di una nuova visione industriale che sia davvero sostenibile.”Il conseguimento di questa dichiarazione, oltre ad attestare la sensibilità del Gruppo alle tematiche ambientali, porta un valore aggiunto al prodotto, in quanto il cliente finale acquista un elemento di altissima qualità con un’etichetta ambientale trasparente, mentre progettisti e professionisti del settore si trovano a lavorare con prodotti già certificati in vista del conseguimento di dichiarazioni ambientali complessive per ipropri progetti.La certificazione dei prodotti si è incentrata su un totale di tre modelli per ciascun marchio: New Claire (parete doccia con porte scorrevoli a telaio integrale), Claire Design (parete doccia con porta battente e parete fissa senza telaio) e WalkIn (parete divisoria a tutto vetro) per Inda, Cee art (parete doccia con porte scorrevoli a telaio integrale), Polaris (parete doccia con porta battente e parete fissa senza telaio) e OpenSide (parete divisoria a tutto vetro) per Samo.