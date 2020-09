San Marco presenta Fenice, l’ultima finitura a base minerale per interni

07/09/2020 - Rivisitare in chiave moderna il classico con versatilità, eleganza ed efficacia. É questa l’idea creativa alla base di, il nuovo rivestimento decorativo per interni messo a punto da San Marco , marchio leader in Italia nel mercato delle pitture e vernici per l’edilizia professionale. Facile da applicare e dotato di un’elevata traspirabilità, permette di ottenere effetti sia classici che di tendenza senza rinunciare alla fantasia.In base alle modalità di applicazione è possibile realizzare tre diversi effetti materici, in grado di adattarsi perfettamente a qualsiasi ambiente e stile, dal più classico al più ricercato o minimalista. L’è ideale per chi apprezza un taglio minimal e si ottiene stendendo il decorativo con il frattazzo senza ricoprire totalmente la superficie; utilizzando la stessa tecnica e due nuance differenti, si creano raffinate trame bicolore che generano un vivace movimento sulle pareti.invece, ricrea un effetto dalle morbide increspature e rilievi, ottenibile modellando la finitura con il frattazzo in base all’effetto finale desiderato. Grazie a un sapiente uso del particolare frattazzo zerbino, infine, è possibile ottenere rigature parallele fra loro e dar vita all’elegante, con sfumature più scure e zone lucide/opache capaci di dare vigore ad un apparente effetto statico.Le pareti diventano, personalizzabili a seconda dell’abilità e dell’estro creativo di chi applica la finitura. Si può stendere Fenice su superfici murali in intonaco, gesso e cartongesso nuove o già verniciate. L’ultimo decorativo del brand veneto è declinabile, inoltre, in un’ampia gamma di colorazioni grazie al sistema tintometrico Marcromie.Fenice è un prodotto, poiché non rilascia sostanze volatili, promuove il comfort abitativo e non solo. Previene, infatti, l’insorgenza di muffa e i classici fenomeni di degrado legati all’umidità. Ideale per chi desidera dar vita a uno spazio abitativo che coniughi classicità e tendenza, senza rinunciare all’estro e all’inventiva, Fenice è classificato Indoor Air Quality A+.La grande famiglia di decorativi San Marco si arricchisce con una finitura che coniuga alta qualità e sostenibilità, in grado di cambiare carattere a ogni ambiente.