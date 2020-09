VORTICE si prende cura del benessere dei giocatori dell’UDINESE CALCIO

21/09/2020 - VORTICE, che ha recentemente confermato per il quinto anno consecutivo la Partnership con UDINESE CALCIO, sostiene la Squadra in campo e fuori campo!



Negli spogliatoi, negli uffici e nella Sala Stampa della Dacia Arena, infatti, ha posizionato alcuni Depuratori d’aria della serie VORTRONIC e i nuovissimi DEPURO PRO, tutti dotati di un’alta capacità filtrante e ideali in ambienti dove il numero di persone è elevato ed il flusso continuo, e che pertanto possono diventare critici per la qualità dell’aria che si respira.



I DEPURO PRO, posizionati negli spogliatoi e con filtri capaci di trattenere microparticelle potenziali vettori di batteri e virus, con un’efficacia filtrante pari al 99,995% consentiranno ai giocatori di respirare aria sempre pulita e depurata in ambienti che possono favorire la diffusione di infezioni, insorgere di problemi respiratori, soprattutto in presenza di allergie e asma.



Migliorare la qualità dell’aria di uno spazio dedicato ai giocatori, dove si crea la coesione della Squadra, rappresenta un valore aggiunto: una sicurezza e un’attenzione ulteriore al benessere e alla salute di chi lo frequenta.



I VORTRONIC posizionati negli altri spazi della Dacia Arena, come anche i DEPURO PRO, sono commercializzati in tutto il mondo, a dimostrazione della loro qualità ed efficacia e della loro facile messa in servizio, che non necessita di un’istallazione specifica ma del solo collegamento alla rete elettrica tramite spina.



Grazie a una consolidata esperienza e competenza nel settore, agli alti standard qualitativi garantiti dai più importanti Enti Certificatori e al rispetto delle normative, VORTICE offre prodotti e servizi di alta gamma, sicuri e affidabili, e dimostra il suo costante rispetto verso l’ambiente e le persone.



Il sostegno alla sua ‘Squadra del cuore’ passa anche attraverso l’attenzione al suo benessere e alla sua salute!



