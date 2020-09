Wilo selezionata tra i "50 leader per la sostenibilità e il clima" a livello mondiale

01/09/2020 - Il Gruppo Wilo è stato selezionato quest'anno per partecipare, insieme ad altre 49 società operanti in tutto il mondo, all'iniziativa globale di sostenibilità e protezione del clima denominata "50 Sustainability & Climate Leaders" promossa dalle Nazioni Unite e da Bloomberg.Le aziende partecipanti operano sulla base dei. “Siamo orgogliosi e felici di far parte di questa iniziativa. Il Gruppo Wilo, in qualità di azienda tecnologica leader nel settore dei sistemi di pompaggio, si impegna a raggiungere i migliori standard di vita in tutto il mondo e migliorare l'efficienza dei sistemi di gestione dell'acqua per fronteggiare i cambiamenti climatici ", spiega Oliver Hermes, Presidente e CEO del Gruppo Wilo.In qualità di azienda la protezione del clima e la sostenibilità sono parte integrante della strategia del Gruppo Wilo. Entro il 2025, ad esempio, 100 milioni di persone dovrebbero avere un migliore accesso all'acqua pulita. "I nostri sistemi di pompaggio e le nostre soluzioni tecnologiche contribuiscono già a fornire acqua alle persone di tutto il mondo in modo intelligente, efficiente e rispettoso del clima", sottolinea ilLe pompe rappresentano circa il 10% del consumo energetico globale. Sostituendo sistemi di pompaggio tecnologicamente obsoleti con soluzioni ad alta efficienza Wilo si potrebbe ottenere un risparmio energetico fino a 246 terawattora, l'equivalente della produzione di 80 centrali a carbone.Nell'ambito dell'iniziativa "50 Sustainability & Climate Leaders", le aziende partecipanti forniscono un importante contributo al dibattito su temi di attualità come la protezione dell'ambiente e del clima o la giustizia sociale. Allo stesso tempo presentano digitalmente i risultati delle proprie azioni sostenibili con brevi documentari.“Prendiamo una posizione chiara su questioni come la protezione del clima, l'efficienza energetica ed un uso consapevole delle risorse, senza trascurare la trasformazione digitale. Insieme ai nostri partner progettiamo soluzioni orientate al futuro e rispettose del clima, promuoviamo in modo proattivo il dialogo con la politica, le imprese e le ONG. La responsabilità politica aziendale è parte integrante della strategia sulla sostenibilità ed è per noi una pratica concreta", spiega il Presidente di Wilo."Le aziende coinvolte nella campagna "50 Sustainability & Climate Leaders" sono esperte nel trasformare i progetti in realtà e nel trovare lo spazio per la sostenibilità al centro delle loro strategie", afferma Paolo Emilio Zanini, CEO di TBD Media Group e promotore della campagna.Più che mai, in tempi di pandemia da coronavirus sono richiesti nuovi modelli imprenditoriali. "La trasformazione digitale facilita il percorso verso un'economia climaticamente a impatto zero, dovrebbe quindi essere vista come un'opportunità per una maggiore sostenibilità e la protezione del clima", afferma Oliver Hermes.“Sono fiducioso che insieme si possa rallentare il cambiamento climatico e raggiungere gli obiettivi globali di protezione del clima. Con questo film documentario, speriamo di incoraggiare altri a promuovere il tema della sostenibilità e della protezione del clima oltre i confini aziendali e nazionali ", sottolinea il Presidente e CEO del Gruppo Wilo.