Caesar Design Film Awards. Design, architettura e cinema

14/10/2020 - Si è svolta lo scorso 5 settembre 2020, in Piazza Menotti a Fiorano Modenese, all’interno della quinta edizione di Ennesimo Film Festival, la serata di premiazione dedicata al nuovo concorso Caesar Design Film Award , indetto da Ceramiche Caesar per premiare i cortometraggi legati al mondo del design e dell’architettura.“Learning by Doing. Lesotho 2018” di Fabio Petronilli è il vincitore del contest, sintesi perfetta dei concetti relativi al tema che il concorso si è dato quest’anno, ossia “Design for Change”, che il cortometraggio ha saputo rendere nel raccontare in termini di sostenibilità e di forza un progetto ed una comunità intenzionati a migliorare le condizioni di vita delle persone.Sviluppando il tema Design for Change, il concorso ha voluto raccontare il cambiamento che un progetto di design può generare sull’uomo, sulla società e sull’ambiente, esprimendo la forza della trasformazione e dando spazio alla creatività da cui il progetto stesso prende vita.Il riconoscimento è stato attribuito da una Giuria Tecnica – di cui hanno fatto parte Guglielmo Renzi, professionista nei campi di architettura, design e arte; Elena Vai, ricercatrice e dottoranda responsabile di Bologna Design Week; Paolo Noto, Professore di cinema, fotografia e televisione presso il Dipartimento delle Arti all’Università di Bologna; Jessica-Christin Hametner, editor delle riviste OnOffice Magazine e ICON, specializzata in design – che ha valutato con attenzione i corti giunti in finale, giudicano il vincitore sulla base di elevate competenze in fatto di architettura, design, cinema e arte.A “Learning by Doing. Lesotho 2018” di Fabio Petronilli è stato assegnato anche il premio Wannabe Design, designato da una giuria di studenti di Architettura e di Cinema, all’interno di una selezione di sei film giunti alla fase finale e proiettati nel corso della manifestazione.La prima edizione del Caesar Design Film Award si chiude con oltre 150 film di 32 nazioni diverse iscritti al concorso a dimostrazione del valore del cinema come linguaggio di espressione in grado di portare i temi del design e dell’architettura al largo pubblico, in una accezione destinata ad affermare sempre più un nuovo modo di comunicare il valore del progetto e dei materiali che lo compongono.