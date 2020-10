Eliporto marchigiano messo in sicurezza con Geobrugg

28/10/2020 - Ci sono concetti che non perdono mai di importanza. Concetti, come quelli legati al tema della sicurezza, per i quali la ricerca e lo sviluppo rappresentano direttive fondamentali a cui tendere per la messa a punto di dispositivi e soluzioni sempre più performanti e, appunto, sicuri.Il sistema DELTAXsafe rappresenta un esempio calzante di come la moderna tecnologia abbia realizzato una soluzione in rete metallica ideale per la messa in sicurezza di diversi ambiti.Un’applicazione di questo dispositivo è stata la costruzione della struttura per la protezione perimetrale anticaduta della piazzola di un eliporto. I lavori sono stati eseguiti in una zona collinare delle Marche. Per fissare la rete i tecnici intervenuti hanno realizzato delle strutture sopraelevate, con l’impiego di terre armate.La progettazione e l’edificazione è stata della ditta, società che da anni è attiva nel settore della messa in sicurezza di persone o cose contro la caduta dall’alto. Mentre la soluzione impiegata è la rete metallica ideata dall’azienda svizzeraoperatore leader mondiale nella progettazione e produzione di sistemi di sicurezza in fili di acciaio ad alta resistenza., installata su un apposito scheletro di carpenteria di sostegno, è stata collegata alla struttura portante mediante fasciatura della stessa con fune di bordatura metallica. In totale sono stati montati 500 mcirca di rete.