Gibus per il Punta Negra Hotel, in Sardegna

13/10/2020 -è una piccola spiaggia di sabbia dorata in Sardegna, a Fertilia, esposta a meridione e protetta da scogli su entrambe le rive. In questo contesto, immerso nella nicchia ecologica unica nel suo genere del Parco Naturale di Porto Conte – Capo Caccia, sorge la costruzione del. In perfetto dialogo con lo scenario naturale circostante, l’albergo presenta un’armoniosa struttura architettonica, i cui volumi non superano le cime dei pini marittimi del luogo.In estate la vita si svolge prevalentemente all’aperto, ma anche sotto il pergolato Med Twist di Gibus contraddistinto da un design pulito ed essenziale. Francesco Masia, Direttore dell'hotel, racconta l'intervento di ampliamento: "Da tempo, volevamo realizzare una struttura fissa per valorizzare l’area esterna all’albergo, ma la posizione troppo vicina al litorale rendeva impossibile ottenere i permessi necessari. L’installazione delle pergole bioclimatiche – che per le norme urbanistiche non comportano alcun aumento della volumetria costruita – ha offerto la soluzione che stavamo cercando.Rispetto a una copertura fissa, la funzionalità delle pergole bioclimatiche è addirittura superiore e ci permette di sfruttare al meglio la lunga stagione di accoglienza concessa dalla mitezza del clima, a ogni ora del giorno e della sera, variando l’esposizione al sole e al vento a seconda delle condizioni atmosferiche e dei desideri dei nostri clienti, nonché consentendo loro di fruire degli spazi outdoor anche in caso di pioggia. In aggiunta alla normale attività alberghiera, le pergole consentono in più anche di ospitare eventi all’aperto.”Durante la scorsa estate, la disponibilità di un ampio spazio di mediazione fra interno ed esterno ha costituito un’importante opportunità per il Punta Negra Hotel che, in tutta sicurezza, ha potuto accogliere i propri ospiti in un’area outdoor confortevole e altamente suggestiva.Versatilità modulareCaratterizzata da un design minimale in grado di integrarsi in ogni contesto architettonico e ambientale, Med Twist è una pergola bioclimatica versatile disponibile nelle versioni a isola o addossata, per rendere piacevoli e confortevoli le attività e il relax outdoor. Definita da una solida struttura in alluminio estruso verniciato a polveri, in grado di garantire un’elevata qualità percettiva delle superfici che risultano piacevoli alla vista e al tatto, questa pergola presenta una copertura a lame orientabili, perfetta per ottimizzare il microclima della sottostante area: ruotando da 0 a 120°, tali lame consentono infatti di gestire il flusso d’aria e la luce diretta, nonché di proteggersi in caso di pioggia.Dotata di una serie di tecnologie brevettate, Med Twist permette un’immersione totale nella natura ed offre interessanti opportunità, soprattutto in contesti dedicati all’ospitalità e alla ristorazione, anche grazie all’avanzato concept modulare che consente la libera combinazione di singole pergole Med Twist, a seconda delle necessità. Ogni modulo è personalizzabile dal punto di vista dimensionale: a fronte di un’altezza interna di 240 cm, la larghezza può variare fra 200 e 500 cm, mentre la profondità da 210 fino a 750 cm.Nel caso del Punta Negra Hotel, sono stati installati 8 moduli Med Twist, idonei per garantire alla struttura uno spazio outdoor estremamente ampio e gradevole. A Fertilia, le lame sono tutte equipaggiate con punti luce LED spot e diffusori audio; ulteriori punti luce LED strip RGB perimetrali, con colori selezionabili, completano l’impianto di illuminazione del pergolato.