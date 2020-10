Imprese Vincenti di Intesa Sanpaolo proclama Gibus una delle 144 eccellenze imprenditoriali italiane

23/10/2020 - Continua a mieterela padovana Gibus , player di riferimento a livello mondiale nel. Già insignita dinel corso del 2020 – vincitrice di importantinon soloma anche– la nota PMI si è oggi infatti nuovamente distinta: l’azienda è stata proclamatanel contesto di, il programma diper la valorizzazione delle, che vede come partner di progetto Bain&Company, Elite, Gambero Rosso, Cerved e Microsoft Italia. Più dettagliatamente, nella tappa padovana del digital tour dedicato all’iniziativa, svoltasi lo scorso 20 ottobre, Gibus è stata dichiaratadi Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, rientrando in quell’esiguo gruppo di aziende che, a livello italiano, sono state giudicate, con particolare attenzione all’impatto sociale e alla capacità di generare valore in termini di sostenibilità, innovazione, investimenti sul proprio capitale umano, programmazione del passaggio generazionale, internazionalizzazione, legame con il proprio territorio e con le proprie filiere produttive.Lanciato a gennaio e giunto alla sua seconda edizione, “Imprese vincenti” ha visto quest’anno la partecipazione di circa, di cui ne sono state scelte solo, attive nei più svariati settori. Le aziende selezionate sono risultate protagoniste, nella fase pre-Covid, di unadel 18% e di undel 20%; hanno inoltre evidenziato un Roe medio del 34%.“Essere tra le 144 realtà scelte dal programma Imprese Vincenti di Intesa Sanpaolo ci rende estremamente orgogliosi – ha affermato, Presidente e Amministratore Delegato di Gibus. La nostra azienda opera da sempre con un, non solo sul fronte dell’di prodotto, sia per quanto riguarda il design che le tecnologie, ma anche in termini di attenzione allae alla tutela ambientale, dinonché di valorizzazione del nostro più importante asset:che operano all’interno della nostra impresa, anche grazie al lavoro delle quali Gibus è divenuto uno dei più noti player non solo a livello italiano ma mondiale.Questo importante riconoscimento dà grande valore all’impegno profuso sino ad oggi in tal senso, confermando quanto sia fondamentale.”