iotty: chiuso round da 3 milioni di euro

20/10/2020 - iotty , azienda italiana, produttrice di soluzioni di design per la smart home annuncia la chiusura di un round di raccolta fondi, mentre punta nel 2020 a triplicare le vendite del 2019. L’incremento dei ricavi è stato agevolato dall’espansione commerciale del canale online, non solo in Italia ma anche in Europa e soprattutto negli Stati Uniti, mercato quest’ultimo che da solo vale per iotty oltre il 50%. La capacità di evoluzione e di innovazione dimostrata in un così breve periodo dall’azienda di Porcia ha portato, la finanziaria della regione Friuli Venezia Giulia, ad entrare in minoranza nel capitale della società e, congiuntamente,a concedere un importante finanziamento, operazione per iotty che vale complessivamente un round di raccolta di oltreCommenta, co-fondatore e co-CEO di iotty “Il modello di business che siamo riusciti a costruire ha dato prova di essere assolutamente vincente. La partnership con Friulia e Intesa Sanpaolo arriva in un momento nel quale iotty sta registrando una importantissima crescita nonostante l’emergenza sanitaria in corso e un eccezionale apprezzamento a livello internazionale. In questi anni abbiamo finanziato personalmente l’azienda e questo rappresenta il primo round significativo. Siamo molto orgogliosi che organizzazioni così importanti abbiano creduto nel nostro progetto. Ora? Lavoriamo per la continua crescita, per il potenziamento di top e middle management e per strutturare un nuovo round di fundraising”.