Novacolor apre il suo showroom sociale a Milano

23/10/2020 - In Corso Garibaldi 91, nel cuore di Brera, aprirà le porte nei prossimi giorni uno spazio completamente dedicato al colore e agli effetti decorativi della boutique company Novacolor Grazie alla partecipazione, durante l’edizione 2019 del Fuorisalone, al, realizzato dagli studi Re.rurban e Emilio Lonardo in collaborazione con il Comune di Milano e con il patrocinio del Politecnico di Milano – Scuola del Design, Novacolor aveva avuto la possibilità di riqualificare uno spazio urbano di proprietà del Comune di Milano dimenticato e in disuso.Proprio questo spazio - decorato da Novacolor con i colori caldi della terra realizzati con le finiture CalceCruda, Verderame_Wall Painting, MATmotion, Archi+ Pietra e, per i pavimenti, Wall2Floor – è stato adesso ufficialmente assegnato a Novacolor dal Comune di Milano, a seguito di un bando vinto grazie ad unche rappresenta l’impegno concreto che l’impresa sta mettendo nel sociale.Novacolor infatti non solo rinnoverà ulteriormente lo spazio, inattivo ormai da un anno dopo l’esperienza del Fuorisalone, ma lo restituirà alla città con la nuova veste di, in cui prenderà il via un progetto di formazione grazie al quale i migliori decoratori ed esperti del colore di Novacolor metteranno a disposizione la propria professionalità per insegnare un nuovo mestiere a categorie in difficoltà, drammaticamente in aumento a seguito delle conseguenze economiche e sociali dovute alla pandemia in corso.Novacolor è attiva da anni nelladegli addetti ai lavori, organizzando corsi in sede o presso i suoi clienti e distributori in tutto il mondo dove vengono approfondite le tecniche applicative e condivise le esperienze professionali dei singoli partecipanti.Sostiene inoltre diversi progetti dedicati ai giovani e all’arte come per esempioa favore di aree dismesse di alcuni centri urbani come a Faenza e Palermo.Nell’ottica di poter fare di più e meglio per il sociale, con questo nuovo progetto Novacolor vuole essere ancor più vicina a quelle categorie sociali in difficoltà ed in cerca di un riscatto per un futuro migliore, che percepisconoper una rinascita personale.Ilche Novacolor vuole attuare è volto a persone di ambo i sessi che in futuro possano trovare nella professione d’imbianchino o del decoratore un lavoro definitivo, un secondo lavoro per avere un extra reddito, possibilità di un reddito “una-tantum”, oppure una mansione da poter svolgere presso la loro abitazione.Il progetto prevede unvolto alla crescita delle capacità professionali per poter ricoprire in futuro ruoli o categorie professionali sempre migliori.Step 1 -: formazione base per l’imbiancatura delle paretiStep 2 -: formazione base per la decorazione delle pareti, nozioni base di social media marketing per ricerca clientiStep 3a -: formazione avanzata per la decorazione delle pareti, nozioni di social media marketing per ricerca clienti.Step 3b -: formazione avanzata per la posa e decorazione dei sistemi continui per pavimento, nozioni di social media marketing per ricerca clientiStep 4 -: il decoratore che si distingue per capacità stilistiche, innovazione ed inventiva nell’applicazione dei prodotti Novacolor, che sia promotore e divulgatore della filosofia Novacolor può diventare Ambassador Novacolor. Il titolo conferito permette al decoratore riconoscibilità del suo percorso di crescita professionale e una serie di incontri, volti allo scambio di esperienze, con gli altri Ambassador NovacolorStep 5 -: Novacolor è in continua crescita e quindi spesso vi è l’esigenza di stringere collaborazioni con decoratori per l’esecuzione di lavori richiesti all’azienda o valutare l’inserimento a tempo pieno nel team Novacolor.Il progetto sviluppato da Novacolor è un esempio concreto di come l’impresa privata possa collaborare con le istituzioni e creare reali opportunità di formazione e lavoro a favore di una società più inclusiva e giusta.