Si conclude la prima edizione online di 'Need Next': nuove idee per le finestre del futuro

30/10/2020 -, la prima maratona italiana che punta a creare soluzioni innovative per le finestre del futuro, nata in Puglia da un’idea di Master Italy , azienda con sede a Conversano e leader globale nella progettazione e produzione di accessori ad alta tecnologia per serramenti in alluminio, anche nella seconda edizione, svoltasi interamente online, ha mantenuto le attese e raccolto progetti interessanti che presto potrebbero trasformarsi in un prodotto reale, funzionante e pronto per conquistare il mercato.La competizione organizzata da Master Italy nell’ambito del, ha visto sfidarsi in 3 giorni lo scorso fine settimana, 80 innovatori, selezionati tra decine di esperti di business, marketers, developers, designers, innovatori, startupper e ingegneri da tutta Italia, sullo sviluppo di idee di prodotto e modelli di business innovativi. La challenge della maratona di idee (52 ore no stop) è stata quella di individuare i bisogni che le finestre e le porte dovranno soddisfare nel prossimo futuro.La competizione è stata vinta da, primo classificato, che ha convinto la giuria con un progetto che automatizza il sistema di ventilazione monitorando la qualità dell’aria.Con loro anche i team, rispettivamente secondi e terzi classificati. Mustink ha ideato “e-shutter”, la prima tapparella fotovoltaica smart in grado di abbattere i consumi e le bollette fino al 30%, mettendo in sicurezza la casa da agenti esterni e intrusioni indesiderate. Il team La Scossa, infine, ha ideato una finestra con maniglia igienizzata attraverso corrente elettrica a basso voltaggio.Duevann al teamcon una soluzione per porta pensata per agevolare la vita dei disabili, e la menzione per il progetto più innovativo va al terzo classificato,Ai vincitori sono stati assegnati premi dal valore complessivo di 3mila euro, con accesso ae al percorso incubazionel’incubatore e acceleratore di. Inoltre, i tre team vincitori accederanno all’in, unall’interno dell’azienda Master a Conversano, dove potranno sviluppare la propria idea supportati dal know-how e dalle risorse e servizi aziendali.L’Open Project in MasterLab diventa possibilmente anche un’occasione di recruiting per i giovani partecipanti che si misureranno sul campo con le problematiche di business e prodotto di una grande realtà pugliese, presente in 58 paesi del mondo con il 54% di fatturato export e 290 dipendenti, che da oltre 30 anni realizza e produce accessori per serramenti e punta con attenzione alla crescita sostenibile del personale, alla qualità dei materiali, alla ricerca di nuove tecnologie di prodotto e di processo.«Siamo pienamente soddisfatti dell’esito di questa edizione online di Need Next dove i partecipanti, tutti con profili diversi, lavorando da remoto, si sono sfidati in team inter-disciplinari con progetti davvero innovativi. – spiega, Direttore Tecnico e Marketing Master Italy – Il nostro impegno è quello di aiutare questi giovani attraverso l’open project di MasterLab a sviluppare le loro idee e costruire porte e finestre del futuro più intelligenti, in grado di interagire con noi».